Уничтоженный корабль "Сергей Котов" был трансформером. Ведь россияне могли использовать его даже для запуска крылатых ракет. Также на борту судна могло быть оборудование ПВО и радиолокационная система. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ Егор Чечеринда.

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"Знали и ничего не сделали"

В прошлом году этот корабль был "ранен". Сначала оккупанты оттащили судно в Керчь, а потом в Новороссийск, где его подлатали и снова спустили на воду.

В перехваченном разговоре командир корабля сказал, что экипаж за 40 минут предупредили о потенциальной опасности. Россияне были проинформированы, что к ним плывут дроны, которые очевидно будут наносить удар.

Корабль, который прежде всего предназначен для того, чтобы защищать другие объекты, сам себя не смог защитить,

– сказал майор ВСУ.

Средства поражения, которые стояли на борту "Сергея Котова", неспособны попасть в дрон, скорость которого составляет около 80 километров в час. Россияне были проинформированы и предупреждены, а также имели средства поражения, однако не смогли себя защитить.

Теперь кораблю "Сергей Котов" точно нет аналогов

По подсчетам, еще до этого инцидента украинские военные ликвидировали около 30% вражеского флота. Сейчас россияне боятся выводить в море уцелевшие корабли, чтобы избежать поражения морскими дронами.

На воду корабль "Сергей Котов" спустили только в 2021 году. Официально в состав Черноморского флота России судно присоединили только летом 2022 года. То есть уже после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Корабль совсем новый. Как любят говорить россияне: "Аналогов нет",

– отметил майор ВСУ.

По данным ГУР МО, "Сергей Котов" вместе с крейсером "Москва" участвовал в захвате острова Змеиный. Наконец он навеки воссоединился с "Москвой", пополнив состав "подводного" флота России.

Чечеринда заметил, что на видео, которое опубликовала украинская разведка видно как один из беспилотников Magura V5 просто въезжает в дыру в трюме корабля.

К слову, спецоперация по уничтожению вражеского судна была и экономически выгодной. Ведь дроном Magura V5, который в несколько раз дешевле "Сергея Котова", наши военные уничтожили корабль стоимостью 65 миллионов долларов.

Уничтожение корабля "Сергей Котов": кратко