Уничтоженный корабль "Сергей Котов" был трансформером. Ведь россияне могли использовать его даже для запуска крылатых ракет. Также на борту судна могло быть оборудование ПВО и радиолокационная система. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ Егор Чечеринда.
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"Знали и ничего не сделали"
В прошлом году этот корабль был "ранен". Сначала оккупанты оттащили судно в Керчь, а потом в Новороссийск, где его подлатали и снова спустили на воду.
В перехваченном разговоре командир корабля сказал, что экипаж за 40 минут предупредили о потенциальной опасности. Россияне были проинформированы, что к ним плывут дроны, которые очевидно будут наносить удар.
Корабль, который прежде всего предназначен для того, чтобы защищать другие объекты, сам себя не смог защитить,
– сказал майор ВСУ.
Средства поражения, которые стояли на борту "Сергея Котова", неспособны попасть в дрон, скорость которого составляет около 80 километров в час. Россияне были проинформированы и предупреждены, а также имели средства поражения, однако не смогли себя защитить.
Теперь кораблю "Сергей Котов" точно нет аналогов
По подсчетам, еще до этого инцидента украинские военные ликвидировали около 30% вражеского флота. Сейчас россияне боятся выводить в море уцелевшие корабли, чтобы избежать поражения морскими дронами.
На воду корабль "Сергей Котов" спустили только в 2021 году. Официально в состав Черноморского флота России судно присоединили только летом 2022 года. То есть уже после полномасштабного российского вторжения в Украину.
Корабль совсем новый. Как любят говорить россияне: "Аналогов нет",
– отметил майор ВСУ.
По данным ГУР МО, "Сергей Котов" вместе с крейсером "Москва" участвовал в захвате острова Змеиный. Наконец он навеки воссоединился с "Москвой", пополнив состав "подводного" флота России.
Чечеринда заметил, что на видео, которое опубликовала украинская разведка видно как один из беспилотников Magura V5 просто въезжает в дыру в трюме корабля.
К слову, спецоперация по уничтожению вражеского судна была и экономически выгодной. Ведь дроном Magura V5, который в несколько раз дешевле "Сергея Котова", наши военные уничтожили корабль стоимостью 65 миллионов долларов.
Уничтожение корабля "Сергей Котов": кратко
- Ночью 5 марта украинские военные ударили по российскому патрульному кораблю "Сергей Котов". Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что вражеское судно уничтожили в украинских водах.
- В результате успешной операции по меньшей мере 27 оккупантов получили серьезные ранения. К тому же по предварительным данным, 7 моряков погибли. В ГУР сообщили, что на корабле также находились еще 52 члена экипажа, которых врагу, вероятно, удалось эвакуировать.
- Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отметил, что потеря "Сергея Котова" является существенной для оккупантов.