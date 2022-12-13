Известны новые детали уничтожения крейсера "Москва" украинским "Нептуном"

Потопление крейсера "Москва" – одно из самых значимых событий 2022 года. Она не только сильно и болезненно ударила по Владимиру Путину и его армии, но существенно подняла боевой дух украинцев.

Несмотря на то, что со дня, когда "Москва" наконец пошла ко дну, прошел не один месяц, затопление крейсера до сих пор окутано тайнами. Журналисты установили новые подробности спецоперации ВСУ, в результате которой удалось уничтожить легендарный российский крейсер.

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Выяснить новые подробности удалось после общения с людьми, хорошо знакомыми с течением спецоперации.

Россияне ошибочно недооценивали ВСУ

В тот день, 13 апреля 2022 года, небо над морем было затянуто тяжелыми облаками, из-за чего невозможно было провести разведку ни самолетами, ни беспилотниками, ни оптическими спутниками, а под рукой у оператора комплекса "Нептун" в Одесской области были только обычные радары, которые почти не видят целей дальше, чем в 18 километрах. Поэтому команда российского крейсера была уверена, что находится в полной безопасности.

Они понимали, что с неба их не видно, с берега тоже. Плюс у них очень серьезные комплексы ПВО на борту и другие системы защиты. Они подплыли на 120 километров к украинскому берегу. И эта самоуверенность их и погубила,

– рассказывает один из украинских ракетчиков, причастный к созданию "Нептуна".

Украинцам помогла природа

На сторону Украины неожиданно встала сама природа. Облака, скрывавшие российское судно, помогли обнаружить его, поскольку сигнал радара отразился от них к воде, а от воды к облакам.

"У нас на момент вторжения не было загоризонтных радаров, и Россия об этом знала. Но поскольку облака стояли очень низко и сигнала из этого коридора между водой и облаками некуда было деваться, радар неожиданно добил до Москвы", – объяснил собеседник издания.

Кроме того, россияне были настолько уверены в собственной недостижимости для ВСУ, что, вероятно, даже не активировали системы ПВО.

Украинцы до последнего не знали, попали ли

По расчетам украинских ракетчиков, полет "Нептунов" на такое расстояние должен составлять чуть более 6 минут, однако после пуска двух ракет было невозможно установить степень нанесенных ими повреждений. Один из источников утверждает, что операторы "Байрактаров" не могли вылетать для верификации попадания, поскольку над облаками они бы ничего не увидели, а под ними становились легкой целью.

Поэтому никто не знал, удалось ли попасть. Но потом поступили сведения, что Москва дала полный вперед. Это означало, что что-то произошло,

– вспоминает он.

В то же время, в сторону корабля одновременно с разных сторон направились 4 судна, однако на море начался неожиданный шторм, и любые спасательные операции очень усложнились. Когда украинские военные узнали, что из Крыма вышел буксир, стало очевидно, что ситуация на крейсере критическая.

Что известно о "погружении" Москвы