С каждым ударом по целям в Крыму логистика россиян ухудшается. Когда ВСУ ударят по Крымскому мосту – обеспечение своих войск для России станет почти невозможным. Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Рыженко – капитан 1 ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (в 2004 – 2020 годах).

Читайте также На карту поставлено много – Зеленский спрогнозировал будущее мира в случае оккупации Украины

Паромной переправы будет мало

Если Украина уничтожит Крымский мост и отрежет россиян от Крыма, у оккупантов все равно остается возможность поставки новых боеприпасов и техники из моря. Однако не все так просто.

При отсутствии коридора через Приазовье к Крымскому мосту, в частности, железнодорожной ветви, это будет гораздо сложнее. Для этого возможно использование только морского транспорта, паромной переправы или десантных кораблей. Думаю, именно поэтому они так интенсивно проводили ремонты,

– отметил Андрей Рыженко.

Кроме того, недавно проводились учения 5 десантных кораблей в районе Новороссийска. Они выходили в море во главе с БДК "Петр Моргунов". Благодаря гражданской паромной переправе можно переправлять технику или живую силу, но очень ограниченно.

"Сам Керченский пролив с точки зрения традиционных гидрографических свойств очень непредсказуем даже в летний период. Может подняться сильный порывистый ветер или штормовая погода и эта переправа будет перекрыта. Поэтому без железнодорожного сообщения через мост Керченский и коридор обеспечивать войска будет очень сложно", – подчеркнул Рыженко.

Только в Крыму есть примерно 35 тысяч русских военных. А группировка "Днепр", прикрывающая оккупированную территорию Херсонщины, насчитывает около 63 тысяч личного состава Кроме того, невозможность проведения эвакуации раненых существенно увеличит количество потерь оккупантов.

Есть если коридор будет перекрыт, а Крымский мост уничтожен – это очень серьезная проблема для российской армии. Потому что паромная переправа не сможет обеспечить даже минимальную боеспособность всей группировки.

Логистика россиян уже сильно повреждена