С каждым ударом по целям в Крыму логистика россиян ухудшается. Когда ВСУ ударят по Крымскому мосту – обеспечение своих войск для России станет почти невозможным. Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Рыженко – капитан 1 ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (в 2004 – 2020 годах).
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Паромной переправы будет мало
Если Украина уничтожит Крымский мост и отрежет россиян от Крыма, у оккупантов все равно остается возможность поставки новых боеприпасов и техники из моря. Однако не все так просто.
При отсутствии коридора через Приазовье к Крымскому мосту, в частности, железнодорожной ветви, это будет гораздо сложнее. Для этого возможно использование только морского транспорта, паромной переправы или десантных кораблей. Думаю, именно поэтому они так интенсивно проводили ремонты,
– отметил Андрей Рыженко.
Кроме того, недавно проводились учения 5 десантных кораблей в районе Новороссийска. Они выходили в море во главе с БДК "Петр Моргунов". Благодаря гражданской паромной переправе можно переправлять технику или живую силу, но очень ограниченно.
"Сам Керченский пролив с точки зрения традиционных гидрографических свойств очень непредсказуем даже в летний период. Может подняться сильный порывистый ветер или штормовая погода и эта переправа будет перекрыта. Поэтому без железнодорожного сообщения через мост Керченский и коридор обеспечивать войска будет очень сложно", – подчеркнул Рыженко.
Только в Крыму есть примерно 35 тысяч русских военных. А группировка "Днепр", прикрывающая оккупированную территорию Херсонщины, насчитывает около 63 тысяч личного состава Кроме того, невозможность проведения эвакуации раненых существенно увеличит количество потерь оккупантов.
Есть если коридор будет перекрыт, а Крымский мост уничтожен – это очень серьезная проблема для российской армии. Потому что паромная переправа не сможет обеспечить даже минимальную боеспособность всей группировки.
Логистика россиян уже сильно повреждена
- В России 27 апреля приняли закон о выделении дополнительных средств на работу паромной переправы, в которую вовлечены 6 паромов. Оккупанты уже начинают готовиться к уничтожению Крымского моста.
- Из-за пожара на нефтебазе в Севастополе сгорело 10 резервуаров с топливом общей вместимостью более 40 тысяч тонн. По словам Натальи Гуменюк, Украина работает над уничтожением логистики и соответственно обеспечение россиян по всем направлениям – от личного состава до горюче-смазочных и ремонтных запасов.
- В Главном управлении разведки сообщили, что важно сделать все для того, чтобы оккупанты не могли использовать Крымский полуостров в военных целях. Для этого важно отрезать россиян от Крыма.