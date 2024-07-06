Силы обороны неоднократно поражали Крымский мост, в результате чего логистическая нагрузка этого объекта снизилась, однако россияне не прекратили его использовать для переброски вооружения и средств обеспечения оккупационной армии в Украине. Об этом сказал командующий ВМС Алексей Неижпапа в интервью Наталье Мосейчук.

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Планы ВСУ на Крымский мост

По словам Неижпапы, Крымский мост – это логистическая цепь, которая работает на агрессора. И все логистические цепи для победы должны быть уничтожены. Поэтому собственно мост остается важной целью.

На вопрос о том, считает ли он возможным заход украинских кораблей в Севастополь, Неижпапа вспомнил строчку из российской песни – "я знаю то, что невозможное возможно". Вице-адмирал добавил, что иначе быть не может и Силы обороны должны дойти до конца.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Крымский мост можно уничтожить с помощью ATACMS, переданных США.

Напомним, что недавно, 1 июля, наши пилоты ударили по складу боеприпасов в Крыму.