Сили оборони неодноразово вражали Кримський міст, внаслідок чого логістичне навантаження цього об'єкту знизилося, однак росіяни не припинили його використовувати для перекидання озброєння і засобів забезпечення окупаційної армії в Україні. Про це сказав командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Плани ЗСУ на Кримський міст

За словами Неїжпапи, Кримський міст – це логістичний ланцюг, який працює на агресора. І всі логістичні ланцюги задля перемоги мають бути знищені. Тому власне міст залишається важливою ціллю.

На запитання про те, чи вважає він можливим захід українських кораблів у Севастополь, Неїжпапа згадав рядок з російської пісні – "я знаю то, что невозможное возможно". Віцеадмірал додав, що інакше бути не може і Сили оборони повинні дійти до кінця.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявляв, що Кримський міст можна знищити за допомогою ATACMS, переданих США.

Нагадаємо, що нещодавно, 1 липня, наші пілоти вдарили по складу боєприпасів у Криму.