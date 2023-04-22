Об этом 24 Каналу рассказал Тарас Березовец – офицер 1 бригады спецназначения имени Ивана Богуна. По его словам, Керчинский мост охраняет около 10 тысяч российских военных и сотрудников спецслужб.

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"Уничтожение Крымского моста – только вопрос времени"

Все чаще говорят о том, что важной частью предстоящего контрнаступления ВСУ является уничтожение Крымского моста. Военное руководство Украины имеет несколько сценариев, как уничтожать российские коммуникации. Это касается как железнодорожных путей, так и мостов.

Керченский мост не является чем-то удивительным. Это лишь одно подрывающееся инженерное сооружение уничтожается, как и все остальное. Единственное его отличие в том, что он имеет лучшую оборону. Его охраняет целая бригада росгвардии – 4,5 тысячи военнослужащих вооруженных сил России,

– заметил Тарас Березовец.

Его охраняет зенитный дивизион, боевые пловцы и подразделения пограничной службы ФСБ. Даже все это количество войск, а это около 10 тысяч российских военных и спецслужб, не смогли уберечь его от подрыва, когда были уничтожены железнодорожные и автомобильные пути.

"Это только вопрос времени, когда Крымский мост будет уничтожен или не сможет выполнять свою главную функцию – подвоз россиянам вооружения. Кроме того, это их основной путь отступления", – отметил офицер ВСУ.

Что важно, россияне имеют ограниченную возможность поставки через крымские порты. Есть серьезные проблемы, связанные с тем, что эта логистика достаточно сложна для подвоза, кроме того, в Черном море часто бывают штормы в этот период. К тому же крымские порты не слишком приспособлены под разгрузку грузов.

Проблема заключается не в том, что эти порты не приспособлены к приёму транспортных кораблей. Сама портовая инфраструктура, которая со времен СССР существовала, не только не развивалась, но и деградировала,

– рассказал Березовец.

Сухопутный коридор для россиян был, так сказать, ключом к обеспечению Крыма. Его потеря для россиян станет смертельным ударом, подытожил офицер ВСУ.

Тарас Березовец об уничтожении Крымского моста: смотрите видео

Оружие без объявления

Впрочем, для уничтожения Крымского моста Украине необходимы дальнобойные ракеты. В рамках 11 заседания в формате "Рамштайн" этот вопрос не обсуждали.

Далеко не все из того, что получает Украина, освещается в СМИ. Даже когда наши союзники говорят, что определенный вид вооружения, например, ракеты ATACAMS не будут передавать, позже можно было увидеть обратное. Только предположением было и то, что мы можем получить авиацию от Польши и Словакии, но это в конце концов произошло.

– отметил Тарас Березовец.

Офицер ВСУ подчеркнул, что МиГ-29 не устаревшие, поскольку прошли многократную модернизацию. Это уже не советские самолеты, которыми они были на момент выпуска. В частности, на них было поставлено современное оборудование НАТО. То есть с точки зрения внутренней "начинки" эти МиГи лучше, чем аналогичные самолеты, которые есть на вооружении у российских космических сил.

Итоги 11 заседания "Рамштайна"