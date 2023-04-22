Про це 24 Каналу розповів Тарас Березовець – офіцер 1 бригади спецпризначення імені Івана Богуна. За його словами, Керчинський міст охороняє близько 10 тисяч російських військових та працівників спецслужб.

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"Знищення Кримського мосту – лише питання часу"

Усе частіше говорять про те, що важливою частиною майбутнього контрнаступу ЗСУ є знищення Кримського мосту. Військове керівництво України має кілька сценаріїв, як саме знищувати російські комунікації. Це стосується як залізничних колій, так і мостів.

Керченський міст не є чимось надзвичайним. Це лише одна інженерна споруда, що підривається, знищується, як і все інше. Єдина його відмінність в тому, що він має кращу оборону. Його охороняє ціла бригада росгвардії – 4,5 тисячі військовослужбовців збройних сил Росії,

– зауважив Тарас Березовець.

Його охороняє зенітний дивізіон, бойові плавці та підрозділи прикордонної служби ФСБ. Навіть вся ця кількість військ, а це близько 10 тисяч російських військових та спецслужб, не змогли вберегти його від підриву, коли були знищені залізничні й автомобільні колії.

"Це лише питання часу, коли Кримський міст буде знищений або не зможе виконувати свою головну функцію – підвезення росіянам озброєння. Крім того, це їхній основний шлях відступу", – зазначив офіцер ЗСУ.

Що важливо, росіяни мають обмежену можливість постачання через кримські порти. Є серйозні проблеми, пов'язані з тим, що ця логістика є достатньо складною для підвезення, крім того, у Чорному морі часто бувають шторми у цей період. До того ж кримські порти не дуже пристосовані під розвантаження вантажів.

Проблема полягає не в тому, що ці порти не є пристосованими до заходу транспортних кораблів. Сама портова інфраструктура, яка з часів СРСР існувала, не лише не розвивалась, а й деградувала,

– розповів Березовець.

Сухопутний коридор для росіян був, так би мовити, ключем для забезпечення Криму. Його втрата для росіян стане смертельним ударом, підсумував офіцер ЗСУ.

Тарас Березовець про знищення Кримського мосту: дивіться відео

Зброя без оголошення

Втім для знищення Кримського мосту Україні необхідні далекобійні ракети. В межах 11 засідання у форматі "Рамштайн" цього питання не обговорювали.

Далеко не все з того, що отримує Україна висвітлюється у ЗМІ. Навіть коли наші союзники кажуть, що певний вид озброєння, наприклад, ракети ATACAMS не передаватимуть, то пізніше можна побачити протилежне. Лише припущенням було й те, що ми можемо отримати авіацію від Польщі та Словаччини, але це зрештою відбулося,

– зазначив Тарас Березовець.

Офіцер ЗСУ наголосив, що МіГ-29 не є застарілими, оскільки пройшли кількаразову модернізацію. Це вже не ті радянські літаки, якими вони були на момент випуску. Зокрема, на них поставили сучасне обладнання НАТО. Тобто з точки зору внутрішньої "начинки" ці МіГи є кращими, ніж аналогічні літаки, які є на озброєнні в російських космічних сил.

Підсумки 11 засідання "Рамштайну"