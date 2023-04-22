Про це заявив політичний експерт Олексій Голобуцький у Facebook.

"Ви тільки гляньте, як заскавучав Пригожин після "Рамштайну-11". "Шутки закончились". Так підсумував путінський кухар та директор зеків зустріч у форматі "Рамштайн-11" та ключові домовленості нашого міністра оборони Резнікова з НАТО. Ключовим результатом засідання Рамштайну стало не стільки виділення чергових пакетів військової допомоги для України. Хоча, без сумніву, і це дуже важливе. Історичним стало рішення про "зелене світло" для тісної співпраці з NSPA, агенцією НАТО з підтримки та постачання. І саме ця домовленість Резнікова з НАТО по NSPA не на жарт перелякала Пригожина. Впевнений, що серйозно перелякався не лише він, але так склалося, що лиш Пригожин може озвучувати те, про що воліють мовчати у Шойгу та Герасимова", – заявив Голобуцький.

За словами міністра оборони Резнікова, це рішення дозволить Україні швидко, безперешкодно та ефективно проводити військові закупівлі, використовуючи логістичне забезпечення країн НАТО. Якщо просто казати: зброї для ЗСУ буде більше, а найголовніше – швидше, пояснює Голобуцький.

"Символічно, що до річниці першого засідання Рамштайну, яка буде 26 квітня, Україна повноцінно інтегрується до системи NSPA та набуває оперативної сумісності з НАТО. І це насправді є ключовим механізмом ефективності Альянсу. Тепер твердження, що "Україна де-факто є частиною НАТО", набуло реального підтвердження. Навіть на болотах зрозуміли це. І серйозно перелякалися. Небезпідставно. Звідси і це пригожинське скавучання", – наголосив експерт.