Вечером 13 апреля украинские военные нанесли ракетный удар по крейсеру "Москва". Он получил серьезные повреждения. Традиционно для России, тамошние власти сначала все отрицали, потом признали "пожар на корабле из-за взрывов боеприпасов", так и не указав, что стало их причиной. Вечером 14 апреля официально объявили, что крейсер "Москва" затонул во время буксировки в порт.

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"Москва" стала вторым военным кораблем, затопленным украинскими военными во время войны. До этого 24 марта в порту Бердянска был подбит большой десантный корабль "Саратов"

Минобороны Великобритании убеждено, что такие потери заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море. Ведь "Москва", являясь флагманом Черноморского флота России, играла ключевую роль как командного судна, так и узла противовоздушной обороны.

Несмотря на то, что корабль был спущен на воду еще в 1979 году, в 2021 году на "Москве" закончили масштабную реконструкцию.

Именно "Москва" осуществляла противовоздушную и противокорабельную защиту в Черном море для российских войск. С ее помощью планировали десант в Одесской области (должна была прикрывать войска вторжения), но этому помешала непогода.

Также не до конца известна судьба экипажа. Поскольку это флагманский корабль, на нем находился штаб командования флота.

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