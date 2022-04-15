Ввечері 13 квітня українські військові задали ракетного удару по крейсеру "Москва". Він зазнав чималих ушкоджень. Традиційно для Росії, тамтешня влада спочатку все заперечувала, потім визнала "пожежу на кораблі через вибухи боєприпасів", так не вказавши, що стало їх причиною. А ввечері 14 квітня офіційно оголосила, що крейсер "Москва" затонув під час буксирування в порт.

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"Москва" стала другим військовим кораблем, який затопили українські військові під час війни. До цього 24 березня в порту Бердянська був підбитий великий десантний корабель "Саратов".

Міноборони Великої Британії переконане, що такі втрати змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі. Адже "Москва", будучи флагманом Чорноморського флоту Росії, відігравала ключову роль як командного судна, так і вузла протиповітряної оборони.

Попри те, що корабель був спущений на воду ще у 1979 році, у 2021 році на "Москві" закінчили масштабну реконструкцію.

Саме "Москва" здійснювала протиповітряний та протикорабельний захист у Чорному морі для російських військ. За її допомогою планували десант на Одещині (мала прикривати війська вторгнення), але цьому завадила негода.

Також не до кінця відома доля екіпажу. Оскільки це флагманський корабель, на ньому перебував штаб командування флоту.

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