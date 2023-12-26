В ночь на 26 декабря стало известно об уничтожении российского корабля "Новочеркасск". Обломки его обшивки разбросаны по временно оккупированной Феодосии. 24 Канал.
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Удар был очень сильный
Куски обшивки уничтоженного корабля вошли в землю почти на метр, так что можно только представлять, насколько мощным был удар. Значительная часть обломков лежит вблизи порта.
Стоит отметить, что их размер достаточно велик.
Также в результате удара у многоэтажек рядом выбило окна.
Что это за корабль
- Большой десантный корабль "Новочеркасск" (ВДК-46) проекта 775 (775/II) класса Ropucha был на вооружении России с 1987 года. Его спустили на воду в апреле 1987 года, а уже в ноябре того же года – ввели в эксплуатацию. "Новочеркасск" построили в Польше на Гданьской корабле.
- Сначала имел бортовой номер 108, а с 1 мая 1989 г. ему был присвоен бортовой номер 142.
- Судно предназначено для высадки морского десанта на необорудованное побережье и опрокидывание морем войск и грузов. Кроме того, "Новочеркасск" способен транспортировать разные виды бронетехники, включая танки. Он оснащен 2 дизельными двигателями и имеет скорость хода 33 километров в час. Экипаж "Новочеркасская" насчитывает 87 человек.