Вночі проти 26 грудня стало відомо про знищення російського корабля "Новочеркаськ". Уламки його обшивки розкидані по тимчасово окупованій Феодосії, передає 24 Канал.
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Удар був дуже сильний
Шматки обшивки знищеного корабля ввійшли у землю майже на метр, тож можна тільки уявляти, наскільки потужним був удар. Значна частина уламків лежить поблизу порту.
Варто зазначити, що їхній розмір доволі великий.
Також внаслідок удару у багатоповерхівок поруч вибило вікна.
Що це за корабель
- Великий десантний корабель "Новочеркаськ" (ВДК-46) проєкту 775 (775/II) класу Ropucha був на озброєнні Росії від 1987 року. Його спустили на воду у квітні 1987 року, а вже у листопаді того ж року – ввели в експлуатацію. "Новочеркаськ" збудували у Польщі на Гданській корабельні.
- Спочатку мав бортовий номер 108, а з 1 травня 1989 йому був присвоєний бортовий номер 142.
- Судно призначене для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Окрім того, "Новочеркаськ" здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки. Він оснащений 2 дизельними двигунами й має швидкість ходу 33 кілометрів за годину. Екіпаж "Новочеркаська" налічує 87 осіб.