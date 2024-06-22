В материале 24 Канала "Для чего Украина массово уничтожает ПВО россиян в Крыму и помогут ли им новейшие С-500" мы подробно изучили ситуацию с воздушной защитой россиян. Эксперт по авиации и ведущий научный сотрудник НАН Валерий Романенко отметил, что Украина точно знает, куда бить своим вооружением.

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Украина знает, где ПВО России

Валерий Романенко рассказал, что среди сил российской противовоздушной обороны есть 12-й и 18-й зенитные полки, которые в 2014 году перешли на сторону россиян. Соответственно, их средства ПВО также оказались у оккупантов. Россияне не меняли их расположение, поэтому ВСУ знают, куда бить.

Эксперт отметил, что для вывода системы ПВО из строя не нужно уничтожать все пусковые установки – потеря радара уже выводит систему из строя.

В общем при поражении радара весь комплекс выходит из строя, пока его не пополнят новым радаром. Несмотря на то, что в целом пусковые установки могут быть и неповрежденными,

– отмечает Романенко.

Отметим, что в этом же материале говорится о том, какие проблемы российская ПВО унаследовала от СССР. Эксперт объяснил, что еще с тех времен советской армии было трудно обнаружить беспилотники, ведь они летают на низких высотах и часто просто незаметны для радаров.

Значительным достижением Украины стало то, что Силы обороны успешно увеличили дальность полета своих беспилотников, и эта технология продолжает совершенствоваться. Проблема дронов для россиян становится все глобальнее.