СБУ продолжает уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на попытки россиян организовать международное давление на наше государство.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. Эксперт считает, что Малюк будет продолжать стратегию по разрушению ключевой отрасли России.

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По мнению эксперта, сразу три точных прилета за одну ночь демонстрируют, что удары по территории врага становятся все более интенсивными.

Горячо было на военном аэродроме "Кущевск", а также на Ильском и Славянском НПЗ в Краснодарском крае России. А на аэродроме размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ,

– пишет политолог.

Эксперт акцентирует, что только по НПЗ было уже 15 удачных атак, которые выводили их из строя.

На НПЗ традиционно ударили по ректификационным и атмосферным колоннам. Это – ключевые технологические объекты заводов, те части НПЗ, где использовано больше всего компонентов западного оборудования. России будет крайне трудно его заменить,

– считает Голобуцкий.

"Новые удары от СБУ демонстрируют – уничтожение российских НПЗ будет продолжаться. Несмотря на то, что Россия попыталась задействовать все международные рычаги, чтобы прекратить эти удары. CNN считает, что атаки дронов имеют большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции западных стран. Поэтому, уверен, что Малюк будет продолжать стратегию по разрушению ключевой отрасли страны - бензоколонки, а количество ударов будет только нарастать", – резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что в ночь с 26 на 27 апреля дроны СБУ удачно атаковали три важных российских объекта в Краснодарском крае.