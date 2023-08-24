Такое мнение 24 Каналу выразил офицер ВСУ Тарас Березовец. Он отметил, что в мире не много спецслужб, которые могут похвастаться проведением операции с помощью агентуры на территории своего противника.

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Легендарная операция

Ряд изданий писали как минимум о трех успешных атаках в районе аэродрома "Сольцы" в Новогородской области, где был уничтожен российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Одно дело организовывать спецоперации с собственной территории, а другое – иметь подготовленных диверсантов, действующих в глубоком тылу противника и успешно поражающих цели.

Эта операция со временем станет легендарной, потому что ее техническая организация была очень сложной. То, что ее удалось провести и она завершилась успехом свидетельствует о высоком уровне исполнения и самое главное о высоком уровне самих исполнителей,

– отметил Березовец.

Украинские спецслужбы сейчас делают то, что могут делать их коллеги с 10-летним опытом. Разведок, которые могут проводить подобные операции в тылу противника, можно насчитать по пальцам двух рук максимум.

"Получается, что наша разведка вошла в мировую элиту спецслужб", – подчеркнул офицер ВСУ.

Чем уникальная операция по уничтожению вражеских Ту-22М3: смотрите видео

Почему россиянам не удается сбивать БпЛА

Российское ПВО оказалось совсем не готово к тому, чтобы сбивать маломерные БПЛА, в частности беспилотник "Бобер". С ними противовоздушная оборона врага справиться не может. Есть несколько причин российских неудач.

В первую очередь очень низкий уровень военного персонала, ведь в московском военном округе служат так называемые "блотные". Российские солдаты и офицеры, которые смогли заплатить деньги или имеют влиятельных родственников, потому и служат в "самом жирном" военном округе Москвы,

– сказал Березовец.

Системы, стоящие вокруг столицы страны-агрессора, заточены на уничтожение других целей: самолетов, крылатых и баллистических ракет. А против БПЛА их никто не учил работать. В то же время, военное командование России не заточено под защиту страны от неизвестных объектов.

Атака на российскую авиабазу "Сольцы": коротко