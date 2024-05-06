Подразделение ГУР МО Украины Group 13 уничтожило скоростной российский катер в районе бухты Узкая в Крыму. На спутниковых снимках можно увидеть точное место удара по вражескому судну.

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Операция ГУР в Крыму

"Схемы" установили точную локацию и публикуют снимки со спутника Planet Labs, на которых видно место попадания и поврежденный в результате этого пирс, к которому был пришвартован российский катер,

– сообщили журналисты.

Ранее сами разведчики также опубликовали видео на котором видно, что камера, расположена, вероятно, на морском дроне, приближается к кораблю.

Журналисты показали точную локацию, где был поражен вражеский катер / Фото: "Радио Свобода"

В ГУР также отмечали, что успешная миссия в бухте Узкая стала возможной при содействии платформы United24.

Обратите внимание! Уничтоженный российский катер во временно оккупированном Крыму – одна из новейших разработок страны-агрессора. Это катер серии "Мангуст" 12150, стоимость которого более 125 миллионов рублей.

Что известно об уничтожении российского судна