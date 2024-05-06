Підрозділ ГУР МО України Group 13 знищив швидкісний російський катер у районі бухти Вузька в Криму. На супутникових знімках можна побачити точне місце удару по ворожому судну.

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Операція ГУР в Криму

"Схеми" встановили точну локацію та публікують знімки з супутника Planet Labs, на яких видно місце влучання та пошкоджений внаслідок цього пірс, до якого був пришвартований російський катер,

– повідомили журналісти.

Раніше самі розвідники також опублікували відео на якому видно, що камера, розташована, ймовірно, на морському дроні, наближається до корабля.

Журналісти показали точну локацію, де був уражений ворожий катер / Фото: "Радіо Свобода"

У ГУР також наголошували, що успішна місія у бухті Вузька стала можливою за сприяння платформи United24.

Зверніть увагу! Знищений російський катер у тимчасово окупованому Криму – одна з новітніх розробок країни-агресора. Це катер серії "Мангуст" 12150, вартість якого понад 125 мільйонів рублів.

Що відомо про знищення російського судна