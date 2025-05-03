Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала сообщил, что боевой самолет был уничтожен дроном Magura 2 мая. Речь идет о поражении российского Су-30 ракетой, выпущенной из этого беспилотника.

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Убытки врага на миллионы долларов

Операцию провели совместно Главное управление разведки, Служба безопасности Украины и другие подразделения Сил обороны.

Это впервые в истории, когда беспилотник поразил боевой самолет ракетой, причем такой, что стоит около 50 миллионов долларов,

– сказал Александр Мусиенко.

Он добавил, что это серьезное достижение для Украины. Украинские морские дроны демонстрируют стремительный прогресс: если раньше их преимущественно применяли как "камикадзе" для уничтожения целей, то теперь они способны запускать торпеды и ракеты. Это свидетельствует о высоком уровне инноваций, креативности и росте оборонного потенциала Украины.

Мусиенко также отметил, что ситуация во временно оккупированном Крыму остается напряженной. Военные объекты врага подвергаются точечным и успешным ударам. Также атаки происходят в Ставропольском крае, Ростовской области и других регионах. Фактически продолжаются интенсивные боевые действия.

Целью этих ударов является ослабление сил и средств врага, снижение его военного потенциала. Оккупанты сталкиваются с насыщенной для них негативной "программой": постоянные воздушные тревоги, работа ПВО, перекрытие Крымского моста,

– сказал Мусиенко.

Он добавил, что все это свидетельствует: давление на врага растет – и в дальнейшем будет только усиливаться.