Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу повідомив, що бойовий літак було знищено дроном Magura 2 травня. Йдеться про ураження російського Су-30 ракетою, випущеною з цього безпілотника.

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Збитки ворога на мільйони доларів

Операцію провели спільно Головне управління розвідки, Служба безпеки України та інші підрозділи Сил оборони.

Це вперше в історії, коли безпілотник уразив бойовий літак ракетою, причому такий, що коштує близько 50 мільйонів доларів,

– сказав Олександр Мусієнко.

Він додав, що це серйозне досягнення для України. Українські морські дрони демонструють стрімкий прогрес: якщо раніше їх переважно застосовували як "камікадзе" для знищення цілей, то тепер вони здатні запускати торпеди й ракети. Це свідчить про високий рівень інновацій, креативності та зростання оборонного потенціалу України.

Мусієнко також зазначив, що ситуація в тимчасово окупованому Криму залишається напруженою. Військові об'єкти ворога зазнають точкових і успішних ударів. Також атаки відбуваються в Ставропольському краї, Ростовській області та інших регіонах. Фактично тривають інтенсивні бойові дії.

Метою цих ударів є послаблення сил і засобів ворога, зниження його військового потенціалу. Окупанти стикаються з насиченою для них негативною "програмою": постійні повітряні тривоги, робота ППО, перекриття Кримського мосту,

– сказав Мусієнко.

Він додав, що все це свідчить: тиск на ворога зростає – і надалі лише посилюватиметься.