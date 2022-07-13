Об этом рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире канала Freedom. Боеприпасы оккупантов в Новой Каховке детонировали всю ночь.

Заметьте Что осталось от уничтоженного склада оккупантов в Новой Каховке: новые спутниковые фото

Что потеряли оккупанты

Сергей Хлань рассказал, что в результате точного удара ВСУ, оккупанты потеряли 1 000 тонн боекомплектов к реактивным системам залпового огня. Кроме того, также взорвались 50 цистерн с горючим. Потери личного состава еще не подсчитаны. Взрывы были настолько мощными, что их было видно с космоса.

Стоит отметить, что оккупанты активно используют реактивные системы залпового огня для обстрелов Николаевщины и Днепропетровщины, поэтому ликвидация боекомплектов усложнит захватчикам воплощение их преступных планов.

Хлань отметил, что боеприпасы детонировали до утра, а пожар на складе длился еще пол дня. Таким образом, от самого склада ничего не осталось.

Также советник главы Херсонской ОВА подчеркнул, что оккупанты размещали свои склады как можно дальше от линии фронта, но это их никак не спасло.

ВСУ уничтожили склад оккупантов в Новой Каховке

Вечером 11 июля в Новой Каховке на временно оккупированной Херсонской области прогремел мощный взрыв. Потом взрывов стало больше – это уже детонировали боеприпасы оккупантов на складе.

Местные жители сообщали, что оккупанты объявили в городе воздушную тревогу. Из-за взрывов во многих квартирах вылетели окна, однако, как отметил Сергей Хлань, люди радуются, ведь такой удар по оккупантам означает, что ВСУ близко.

В то же время российские пропагандисты продолжают лгать и говорят, что после "хлопка" в Новой Каховке взорвались склады с селитрой, а не российские боекомплекты. Но спутниковые фото доказывают совершенно обратное.

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