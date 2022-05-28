Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что Су-35 украинские герои уничтожили около 14:00. Уже известно, что МиГ-29 прикрывал группу самолетов ударной авиации. Речь идет о штурмовиках Су-25 Воздушных сил ВСУ. Они наносили удары по войскам русских оккупантов на территории Херсонской области.
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В результате уничтожена ротно-тактическая группа кафиров с техникой и живой силой.
На перехват украинских штурмовиков с аэродрома Бельбек вылетел российский истребитель Су-35. Собственно его и встретил украинский МиГ-29,
– говорится в сообщении.
Командование Воздушных Сил ВСУ заявило о перехваченном радиообмене. Он свидетельствует, что российский пилот катапультировался. Кроме того, неподалеку от Херсона раздался характерный взрыв.
Другие достижения украинских героев
В Харьковской области герои 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили еще один боевой вертолет, который использовали российские захватчики. Речь идет о Ка-52 "Аллигатор". Его уничтожили из ПЗРК "Перун".
Кроме того, в Донецком направлении противовоздушная оборона Сухопутных войск ликвидировала вражеский беспилотник типа "Орлан-10".
В общем, на протяжении суток удалось поразить:
- самолет Су-35;
- вертолет Ка-52;
- БПЛА "Орлан-10";
- ротно-тактическую группу.
Свежие потери врага
Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю. Герои наносят врагу значительные потери. В частности, по состоянию на 27 мая Генштаб ВСУ сообщил о 29 750 ликвидированных оккупантах . Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 1 322 единицы;
- боевых бронированных машин – 3 245 единиц;
- артиллерийских систем – 623 единицы;
- реактивных систем залпового огня – 201 единица;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 206 единиц;
- вертолетов – 170 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единицы;
- крылатых ракет – 115 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц.