Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що Су-35 українські герої знищили близько 14:00. Вже відомо, що МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації. Мовиться про штурмовики Су-25 Повітряних сил ЗСУ. Вони завдавали ударів по війська російських окупантів на території Херсонської області.
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В результаті знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.
На перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек вилетів російський винищувач Су-35. Власне його і зустрів український МіГ-29,
– мовиться у повідомленні.
Командування Повітряних Сил ЗСУ заявило про перехоплений радіобмін. Він свідчить, що російський пілот –катапультувався. Окрім того, неподалік від Херсона пролунав характерний вибух.
Інші здобутки українських героїв
На Харківщині герої 95-ї окремої десантно-штурмової бригади збили ще один бойовий вертоліт, який використовували російські загарбники. Мовиться про Ка-52 "Алігатор". Його знищили із ПЗРК "Перун".
Окрім того, на Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ ліквідувала ворожий безпілотник типу "Орлан-10".
Загалом упродовж доби вдалося уразити:
- літак Су-35;
- вертоліт Ка-52;
- БпЛА "Орлан-10";
- ротно-тактичну групу.