Следствие завершило расследование уничтожения военной техники в Сватово. Она взорвалась на артскладах в 2015 году.

Расследование проводили по факту халатного отношения к военной службе в условиях особого периода. Это и повлекло тяжкие последствия.

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Результаты расследования следствия

Согласно данным следствия Государственного бюро расследований, 2 командира артиллерийских подразделений расположили их близко к составу ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в городе Сватово Луганской области. Так они нарушили основные документы.

Поэтому и стало возможно уничтожение техники во время пожара на артскладах. Взрыв привел к детонации боеприпасов.

Отметим! Взрыв причинил государству более 18 миллионов гривен имущественного ущерба.

Сторона защиты пока знакомится с материалами. Обвинительные акты направят в суд для рассмотрения дела.

Следователи продолжают проводить соответствующие действия, чтобы установить, почему возник пожар и взорвались боеприпасы на складе.

Коротко о взрыве боеприпасов в Сватово