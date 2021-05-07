Уничтожение военной техники от взрывов в Сватово: ГБР завершило расследование
Следствие завершило расследование уничтожения военной техники в Сватово. Она взорвалась на артскладах в 2015 году.
Источник:Офис генпрокурора
Расследование проводили по факту халатного отношения к военной службе в условиях особого периода. Это и повлекло тяжкие последствия.
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Результаты расследования следствия
Согласно данным следствия Государственного бюро расследований, 2 командира артиллерийских подразделений расположили их близко к составу ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в городе Сватово Луганской области. Так они нарушили основные документы.
Поэтому и стало возможно уничтожение техники во время пожара на артскладах. Взрыв привел к детонации боеприпасов.
Сторона защиты пока знакомится с материалами. Обвинительные акты направят в суд для рассмотрения дела.
Следователи продолжают проводить соответствующие действия, чтобы установить, почему возник пожар и взорвались боеприпасы на складе.
Коротко о взрыве боеприпасов в Сватово
- В Сватово Луганской области 29 октября 2015 года начали взрываться боеприпасы на складах Министерства обороны.
- В результате взрывов погибли четыре человека: трое военных и один гражданский.
- Причины пожара и взрывов до сих пор остаются неизвестными.
- В феврале 2021 года Офис генпрокурора сообщил, что за порчу имущества во время взрыва будут судить двух военных.
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