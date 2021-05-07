Знищення військової техніки від вибухів у Сватовому: ДБР завершило розслідування
Слідство завершило розслідування знищення військової техніки у Сватовому. Вона вибухнула на артскладі у 2015 році.
Джерело:Офіс генпрокурора
Розслідування проводили за фактом недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Це і спричинило тяжкі наслідки.
Читайте також Експрезидент Мальдів отримав поранення внаслідок вибуху біля свого будинку
Результати розслідування слідства
Відповідно до даних слідства Державного бюро розслідувань, 2 командири артилерійських підрозділів розташували їх близько до складу ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у місті Сватове Луганської області. Так вони порушили основні документи.
Через це і стало можливе знищення техніки під час пожежі на артскладі. Вибух призвів до детонації боєприпасів.
Сторона захисту наразі ознайомлюється з матеріалами. Обвинувальні акти направлять до суду для розгляду справи.
Слідчі продовжують проводити відповідні дії, щоб встановити, чому виникла пожежа та вибухнули боєприпаси на складі.
Коротко про вибух боєприпасів у Сватовому
- У Сватовому Луганської області 29 жовтня 2015 року почали вибухати боєприпаси на складах Міністерства оборони.
- Внаслідок вибухів загинуло четверо осіб: троє військових та один цивільний.
- Причини пожежі і вибухів досі залишаються невідомими.
- В лютому 2021 року Офіс генпрокурора повідомив, що за знищення майна під час вибуху судитимуть двох військових.
Поділитися новиною