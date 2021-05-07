Слідство завершило розслідування знищення військової техніки у Сватовому. Вона вибухнула на артскладі у 2015 році.

Розслідування проводили за фактом недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Це і спричинило тяжкі наслідки.

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Результати розслідування слідства

Відповідно до даних слідства Державного бюро розслідувань, 2 командири артилерійських підрозділів розташували їх близько до складу ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у місті Сватове Луганської області. Так вони порушили основні документи.

Через це і стало можливе знищення техніки під час пожежі на артскладі. Вибух призвів до детонації боєприпасів.

Відзначимо! Вибух заподіяв державі понад 18 мільйонів гривень майнової шкоди.

Сторона захисту наразі ознайомлюється з матеріалами. Обвинувальні акти направлять до суду для розгляду справи.

Слідчі продовжують проводити відповідні дії, щоб встановити, чому виникла пожежа та вибухнули боєприпаси на складі.

Коротко про вибух боєприпасів у Сватовому