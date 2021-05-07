У столиці Мальдівської Республіки Мале стався вибух поруч з будинком експрезидента країни Мохамеда Нашида. У результаті політик отримав поранення.

Через вибух експрезидента країни госпіталізували. Наразі на місці інциденту працюють співробітники екстрених служб.

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Що відомо про стан політика

Міністр внутрішніх справ Мальдівської Республіки Імран Абдулла заявив, що поранення Нашида не загрожують життю. За його словами, уряд отримає допомогу іноземних агентств під час розслідування інциденту.

Водночас один з родичів Нашида повідомив, що політик отримав кілька поранень. Внаслідок вибуху в лікарню також потрапив один з охоронців експрезидента.



На місці вибуху працюють екстрені служби / Фото поліції Мальдівської Республіки

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Міністр закордонних справ країни Абдулла Шахід у своєму твітері зазначив, що засуджує напад на Нашида.

Наразі у справі ведуть розслідування. Правоохоронці розглядають версію теракту.

Діяльність Мохамеда Нашида: коротко