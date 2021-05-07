За день до вибухів у чеському Врбетіце робочі отримали несподіваний відгул. Тоді склад відвідала тільки одна людина – власник збройової компанії IMEX Group Петро Бернатік. Крім того, він може бути пов'язаним з третім росіянином, який нібито фігурує у справі.

Бернатік прийшов на склад один. Працівники розповіли, що це було незвично, тому що раніше він завжди ходив перевіряти товар удвох з кимось. Про це свідчить розслідування чеських журналістів.

До теми Агентів ГРУ Мішкіна і Чепігу підвищили, вони працюють на Кремль, – Bellingcat

Бернатіка допитували

Слідство звернуло увагу на поведінку чоловіка. Видання стверджує, що у лютому 2021 року Бернатіка затримали на 2 доби, у нього були обшуки.

Слідчі допитували його, підозрюючи в приховуванні інформації щодо вибухів. Правоохоронці з'ясовують, чи допомагав він російським агентам потрапити на склад.

Що кажуть у самого Бернатіка

Адвокат чоловіка запевняє, що відгул працівників та візит Бернатіка – це збіг. Сам підприємець відмовився давати коментарі.

До вибухів може бути причетний ще один росіянин

Чеські ЗМІ зазначили, що крім передбачуваних агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, фігурує ще один росіянин – Микола Шапошников. Це колишній російський військовослужбовець, який тепер має чеське громадянство.

До Чехії він переїхав 27 років тому. Саме Шапошников, ймовірно, відправив Бернатіку повідомлення електронною поштою із зазначенням днів, коли агенти ГРУ, що видавали себе за збройових інспекторів, прибудуть у Врбетіце. Під час вибухів він перебував у Чехії, хоча живе в Греції.

Поліція його допитувала, однак подробиці наразі невідомі.

Вибухи у Врбетіце: що треба знати