За день до взрывов в чешском Врбетице рабочие получили неожиданный отгул. Тогда склад посетил только один человек – владелец оружейной компании IMEX Group Петр Бернатик. Кроме того, он может быть связанным с третьим россиянином, который якобы фигурирует в деле.

Бернатик пришел на склад один. Работники рассказали, что это было необычно, потому что раньше он всегда ходил проверять товар вдвоем с кем-то. Об этом свидетельствует расследование чешских журналистов.

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Бернатика допрашивали

Следствие обратило внимание на поведение мужчины. Издание утверждает, что в феврале 2021 года Бернатика задержали на 2 суток, у него были обыски.

Следователи допрашивали его, подозревая в сокрытии информации о взрывах. Правоохранители выясняют, помогал ли он российским агентам попасть на склад.

Что говорят у самого Бернатика

Адвокат мужчины уверяет, что отгул работников и визит Бернатика – это совпадение. Сам предприниматель отказался давать комментарии.

К взрывам может быть причастен еще один россиянин

Чешские СМИ отметили, что помимо предполагаемых агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, фигурирует еще один россиянин – Николай Шапошников. Это бывший российский военнослужащий, который теперь имеет чешское гражданство.

В Чехию он переехал 27 лет назад. Именно Шапошников, вероятно, отправил Бернатику сообщение по электронной почте с указанием дней, когда агенты ГРУ, которые выдавали себя за оружейных инспекторов, прибудут в Врбетице. Во время взрывов он находился в Чехии, хотя живет в Греции.

Полиция его допрашивала, однако подробности пока неизвестны.

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