К взрывам во Врбетице в Чехии может быть причастен третий россиянин, – расследование
За день до взрывов в чешском Врбетице рабочие получили неожиданный отгул. Тогда склад посетил только один человек – владелец оружейной компании IMEX Group Петр Бернатик. Кроме того, он может быть связанным с третьим россиянином, который якобы фигурирует в деле.
Источник:Czech Radio
Бернатик пришел на склад один. Работники рассказали, что это было необычно, потому что раньше он всегда ходил проверять товар вдвоем с кем-то. Об этом свидетельствует расследование чешских журналистов.
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Бернатика допрашивали
Следствие обратило внимание на поведение мужчины. Издание утверждает, что в феврале 2021 года Бернатика задержали на 2 суток, у него были обыски.
Следователи допрашивали его, подозревая в сокрытии информации о взрывах. Правоохранители выясняют, помогал ли он российским агентам попасть на склад.
Что говорят у самого Бернатика
Адвокат мужчины уверяет, что отгул работников и визит Бернатика – это совпадение. Сам предприниматель отказался давать комментарии.
К взрывам может быть причастен еще один россиянин
Чешские СМИ отметили, что помимо предполагаемых агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, фигурирует еще один россиянин – Николай Шапошников. Это бывший российский военнослужащий, который теперь имеет чешское гражданство.
В Чехию он переехал 27 лет назад. Именно Шапошников, вероятно, отправил Бернатику сообщение по электронной почте с указанием дней, когда агенты ГРУ, которые выдавали себя за оружейных инспекторов, прибудут в Врбетице. Во время взрывов он находился в Чехии, хотя живет в Греции.
Полиция его допрашивала, однако подробности пока неизвестны.
Взрывы во Врбетице: что надо знать
- Взрывы на военных складах в чешском городе Врбетице прогремели 16 октября и 3 декабря 2014 года.
- В Чехии заявили, что Александр Мишкин и Анатолий Чепига, известны под "именами" Руслан Боширов и Александр Петров, могут быть причастны к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
- Россияне были на этих складах за день до того, как прогремел взрыв. Их объявили в розыск из-за "расследования обстоятельств тяжкого преступления".
- Ранее в Bellingcat отметили, что взрывы 2014 года в Врбетице были частью операции ГРУ России.
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