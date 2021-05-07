Экс-президент Мальдив получил ранение в результате взрыва возле его дома
В столице Мальдивской Республики Мале произошел взрыв рядом с домом экс-президента страны Мохамеда Нашида. В результате политик получил ранение.
Источник:AP
Из-за взрыва экс-президента страны госпитализировали. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
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Что известно о состоянии политика
Министр внутренних дел Мальдивской Республики Имран Абдулла заявил, что ранения Нашида не угрожают жизни. По его словам, правительство получит помощь иностранных агентств во время расследования инцидента.
В то же время один из родственников Нашида сообщил, что политик получил несколько ранений. В результате взрыва в больницу также попал один из охранников президента.
На месте взрыва работают экстренные службы / Фото полиции Мальдивской Республики
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Министр иностранных дел страны Абдулла Шахид в своем твиттере отметил, что осуждает нападение на Нашида.
Сейчас по делу ведут расследование. Правоохранители рассматривают версию теракта.
Деятельность Мохамеда Нашида: кратко
- Мохамед Нашид – первый демократически избранный президент Мальдивской Республики на выборах в 2008 году.
- Известно, что мальдивский политик критиковал деятельность предыдущего президента Момун Абдул Гаюма.
- Уже в 2012 году в результате политического кризиса и акций протеста Нашид объявил о своей отставке.
- Сейчас экс-президент занимает должность спикера действующего парламента страны.
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