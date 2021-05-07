В столице Мальдивской Республики Мале произошел взрыв рядом с домом экс-президента страны Мохамеда Нашида. В результате политик получил ранение.

Из-за взрыва экс-президента страны госпитализировали. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

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Что известно о состоянии политика

Министр внутренних дел Мальдивской Республики Имран Абдулла заявил, что ранения Нашида не угрожают жизни. По его словам, правительство получит помощь иностранных агентств во время расследования инцидента.

В то же время один из родственников Нашида сообщил, что политик получил несколько ранений. В результате взрыва в больницу также попал один из охранников президента.



На месте взрыва работают экстренные службы / Фото полиции Мальдивской Республики

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Министр иностранных дел страны Абдулла Шахид в своем твиттере отметил, что осуждает нападение на Нашида.

Сейчас по делу ведут расследование. Правоохранители рассматривают версию теракта.

Деятельность Мохамеда Нашида: кратко