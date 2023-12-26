Политтехнолог Борис Тизенгаузен прокомментировал событие 24 Каналу. По его словам, уничтожение очередного российского корабля свидетельствует о том, что теперь врагу нет безопасного места в Черном море.

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"Детонация была просто безумна. Я думаю, что Генуэзская крепость не видела таких салютов, наверное, никогда. Горит от носа до кормы", – заметил Тизенгаузен.

Российские власти очень не хотят признавать такую потерю, поэтому теперь активно "охотятся" на очевидцев, которые фотографировали пораженный "Новочеркасск".

Обратите внимание! БДК "Новочеркасск" уже имел удар. Его повредили 24 марта 2022 года в порту оккупированного Бердянска.

Российский флот больше не черноморский

"Сам факт системного уничтожения российских кораблей в Крыму и около Новороссийска свидетельствует о том, что страна-агрессор уже может забыть о своем флоте, который называется "черноморским". Не имея собственного флота, в акватории Черного моря доминирует Украина", – констатировал Тизенгаузен.

Более того, из-за санкций россияне практически не могут выпускать новые корабли. Теперь речь идет о единицах в год, а в перспективе и этого может не быть.

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