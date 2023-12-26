Політтехнолог Борис Тизенгаузен прокоментував подію 24 Каналу. За його словами, знищення чергового російського корабля свідчить про те, що тепер для ворога немає безпечного місця в Чорному морі.
До вашої уваги Пішов услід за "Москвою": що відомо про корабель "Новочеркаськ", який знищили у Феодосії
"Детонація була просто божевільна. Я думаю, що Генуезька фортеця не бачила таких салютів, мабуть, ніколи. Горить від носа до корми", – зауважив Тизенгаузен.
Російська влада дуже не хоче визнавати таку втрату, тому тепер активно "полює" на очевидців, які фотографували уражений "Новочеркаськ".
Російський флот більше не чорноморський
"Сам факт системного знищення російських кораблів у Криму та біля Новоросійська свідчить про те, країна-агресорка вже може забути про свій флот, який називається "чорноморським". Не маючи власного флоту, в акваторії Чорного моря домінує Україна", – констатував Тизенгаузен.
Ба більше, через санкції росіяни практично не можуть випускати нові кораблі. Натепер ідеться про одиниці в рік, а в перспективі й цього може не бути.
ВДК "Новочеркаськ" пішов за "Москвою": реакції
- Володимир Зеленський подякував українським військовим за ефектне поповнення російського підводного флоту ще однією посудиною. Він наголосив, що окупантам не буде спокійного місця в Україні.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що випадків ліквідації російських кораблів буде більше. Адже Україні потрібно звільняти Крим і море.
- На ураження "Новочеркаська" зреагував також міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. За його словами, знищення російського флоту демонструє, що війна в Україні не зайшла в глухий кут.