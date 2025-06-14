Это предприятие было небольшое. На нем работало всего 30 человек, сообщает 24 Канал.

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Гражданское пищевое предприятие

Более 30 лет назад руководитель предприятия Андрей Дидык создал его, ориентируясь на людей с ограниченными возможностями. Это предприятие хорошо знали в Харькове. На него утром должны были выйти работать люди. Они фасовали орехи, делали смеси и т.д. и передавали их в крупные торговые сети Харькова.

Многие беспилотники, ракеты были направлены именно на этот промышленный сектор. От предприятия ничего не осталось. Помещение принадлежало им, поэтому потери действительно стоит посчитать. Люди умоляют о помощи. Людям с недостатками здоровья найти работу достаточно сложно.

Работники описывают удар и просят о помощи

Работники не сдаются. Они верят, что будет поддержка и удастся найти выход.

От предприятия ничего не осталось. Видел пожарище, видел соседнее предприятие, которое до сих пор пылало. Это ужас. Я пытался забрать вещи, которые касались моей работы: личные дела, трудовые книжки. Я пытался трудоустроиться на многих предприятиях, но из-за моей инвалидности даже шанса никто не дал,

– рассказал менеджер по логистике разбитого предприятия "НИКА" Дмитрий Ирлик.

Руководитель предприятия "НИКА" Общества инвалидов "Шанс" Андрей Дидык отметил, что восстанавливать предприятие на старом невозможно.

"Там у нас все разрушено. Рядом здание в аварийном состоянии. На другом месте восстановить предприятие самостоятельно мы не в состоянии. Многие предлагают открыть банк. Однако эти деньги нужны нашим военным. Поэтому категорическое "нет", – заметил он.

Алексей Барыбин, который работал технологом разбитого предприятия "НИКА", поделился своим отчаянием.

Мы не собираемся сдаваться. Будем просить государственные учреждения, международные организации, кого угодно дать второй шанс подняться из руин и как птицы феникса восстать из пепла. На том наше существование, людей с ограниченными возможностями, трудоустройство тех, кто сейчас не имеет других путей к трудоустройству,

– подчеркнул технолог.

По предприятию было нанесено такое количество ударов и была такая температура горения, что бетон превратился в пепел. Кое-где есть кусочки кирпича, но преимущественно пепел. Здесь работали классные специалисты, у которых огромный опыт работы более 10 лет.

Им доверяли многие торговые сети Харькова. Сроки для восстановления у них всего 2 недели, чтобы они не потеряли рынки сбыта.