Це підприємство було невелике. На ньому працювало всього 30 людей, повідомляє 24 Канал.

Важливо Росіяни просунулися на 4 напрямах, а ЗСУ – на одному: огляд фронту та карти від ISW

Цивільне харчове підприємство

Понад 30 років тому керівник підприємства Андрій Дідик створив його, орієнтуючись на людей із обмеженими можливостями. Це підприємство добре знали в Харкові. На нього зранку мали вийти працювати люди. Вони фасували горіхи, робили суміші тощо та передавали їх у великі торговельні мережі Харкова.

Багато безпілотників, ракети були спрямовані саме на цей промисловий сектор. Від підприємства нічого не лишилось. Приміщення належало їм, тому втрати справді варто порахувати. Люди благають про допомогу. Людям із вадами здоров'я знайти роботу досить складно.

Працівники описують удар і просять про допомогу

Працівники не здаються. Вони вірять, що буде підтримка та вдасться знайти вихід.

Від підприємства нічого не лишилось. Бачив згарище, бачив сусіднє підприємство, яке досі палало. Це жах. Я намагався забрати речі, які стосувались моєї роботи: особові справи, трудові книжки. Я намагався працевлаштуватись на багатьох підприємствах, але через мою інвалідність навіть шансу ніхто не дав,

– розповів менеджер із логістики розбитого підприємства "НІКА" Дмитро Ірлик.

Керівник підприємства "НІКА" Товариства інвалідів "Шанс" Андрій Дідик зазначив, що відновлювати підприємство на старому неможливо.

"Там у нас усе зруйновано. Поруч будівля в аварійному стані. На іншому місці відновити підприємство самотужки ми не в змозі. Багато хто пропонує відкрити банку. Однак ці гроші потрібні нашим військовим. Тому категоричне "ні", – зауважив він.

Олексій Барибін, який працював технологом розбитого підприємства "НІКА", поділився своїм розпачем.

Ми не збираємось здаватись. Будемо просити державні установи, міжнародні організації, кого завгодно дати другий шанс піднятись із руїн і як птиці феніксу повстати з попелу. На тому наше існування, людей із обмеженими можливостями, працевлаштування тих, хто нині не має інших шляхів до працевлаштування,

– наголосив технолог.

По підприємству була нанесена така кількість ударів і була така температура горіння, що бетон перетворився на попіл. Деінде є шматочки цегли, але переважно попіл. Тут працювали класні спеціалісти, у яких величезний досвід роботи понад 10 років.

Їм довіряли багато торгівельних мереж Харкова. Терміни для відновлення в них усього 2 тижні, аби вони не втратили ринки збуту.