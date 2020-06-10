Нелегальные копатели янтаря на Ровненщине создали собственную страницу в социальной сети TikTok.

В декабре 2019 года в Украине начал действовать закон об урегулировании рынка янтаря. В нем, в частности, усилена ответственность граждан за незаконную добычу, сбыт и приобретение "солнечного камня". Однако в документе недостаточно внимания уделено вопросам экологии, считают эксперты.

Этот закон практически не касается важнейшей проблемы рекультивации земель, которые нелегальные копатели превратили в "мертвые зоны", – говорит председатель Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко. – На местах, где были рудники, – настоящая катастрофа: леса и почвы уничтожены, исчезают реки и озера... При этом никаких работ по восстановлению практически нет. Не проведены даже экспертизы, которые оценили бы убытки. А речь идет об огромных суммах...

Между тем, сами нелегальные копатели без боязни "пиарят" себя в соцсетях. Их страница в TikTok собрала уже почти полсотни "подписчиков" и более 7 тысяч лайков. Отдельные видео набирают огромные просмотры – рекордное имеет уже более 67 тысяч.



Страница и ролики нелегальніх копателей / Скриншот

В роликах эти нарушители закона показывают себя и свои преступные деяния – в частности, как уничтожают недра и землю, как фасуют янтарь для нелегальной продажи... При этом копатели часто прячут лица или номера своих машин и откровенно смеются над украинской полицией.

Почему правоохранительные органы не реагируют на дерзкие видео? Ведь, исследовав записи, можно установить многих лиц, нарушающих закон, и привлечь их к уголовной ответственности.

К сожалению, ни полиция, ни ее подразделение – киберполиция не берут в разработку такие материалы из интернета, – говорит Борейко. – Это касается как вот таких страниц в соцсетях, так и прямой рекламы на сайтах, например, преступной охоты на редких животных или продажи браконьерских снастей. Мы неоднократно обращались в полицию с заявлениями о подобной информации в интернете. Но там только отмахивались...

Ранее эколог Петр Тестов в комментарии сайту 24 канала говорил, что нелегальные копатели янтаря повредили около 5 тысяч гектаров земли.

Там есть такие земли, – отмечал Тестов, – где вообще нельзя проводить любой добычи, даже легальной, а не то что нелегальной. Популяция и биологическое разнообразие в таких лесах появится теперь не раньше, чем через сто лет.

Подробнее о нелегальной добыче янтаря и ее печальных последствиях читайте в статье "Украина беспомощна против "янтарной мафии".