Нелегальні копачі бурштину на Рівненщині створили власну сторінку у соціальній мережі TikTok.

У грудні 2019 року в Україні почав діяти закон про врегулювання ринку бурштину. В ньому, зокрема, посилена відповідальність громадян за незаконний видобуток, збут і придбання "сонячного каменя". Проте в документі не достатньо уваги приділено питанням екології, вважають експерти.

Цей закон практично не торкається надзвичайно важливої проблеми рекультивації земель, які нелегальні копачі перетворили в "мертві зони", – каже голова Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. – На місцях, де були копальні, – справжня катастрофа: ліси і грунти знищені, зникають річки і озера... При цьому ніяких робіт з відновлення практично нема. Не проведено навіть експертиз, які оцінили б збитки. А мова йде про величезні суми…

Тим часом, самі нелегальні копачі без остраху "піарять" себе в соцмережах. Їхня сторінка в TikTok зібрала вже майже пів сотні "підписників" і понад 7 тисяч уподобань. Окремі відео набирають шалені перегляди – рекордне має вже більше 67 тисяч.



Сторінка і ролики нелегальних копачів / Скріншот

У роликах ці порушники закону показують себе і свої злочинні діяння – зокрема, як нищать надра і землю, як фасують бурштин для нелегального продажу… При цьому копачі часто не ховають обличчя чи номери своїх машин і навіть відверто насміхаються над українською поліцією.

Чому правоохоронні органи не реагують на зухвалі відео? Адже, дослідивши записи, можна встановити багатьох осіб, які порушують закон, і притягнути їх до кримінальної відповідальності.

На жаль, ні поліція, ні її підрозділ – кіберполіція не беруть у розробку такі матеріали з інтернету, – каже Борейко. – Це стосується як ось таких сторінок у соцмережах, так і прямої реклами на сайтах, наприклад, злочинного полювання на рідкісних тварин чи продажу браконьєрських снастей. Ми неодноразово зверталися у поліцію із заявами про подібну інформацію в інтернеті. Але там лише відмахувалися…

Раніше еколог Петро Тєстов в коментарі сайту 24 каналу говорив, що нелегальні копачі бурштину пошкодили близько 5 тисяч гектарів землі.

Там є такі землі, – відзначав Тєстов, – де взагалі не можна проводити жодного видобутку, навіть легального, а не те що нелегального. Популяція і біологічне різноманіття в таких лісах з'явиться тепер не раніше, ніж за сто років.

Детальніше про нелегальний видобуток бурштину і його сумні наслідки читайте у статті "Україна безпорадна проти "бурштинової мафії".