В Україні у регіоні видобутку бурштину давно настала екологічна криза.

6 тисяч втрачених гектарів лісу – такий масштаб екологічного лиха називають сумарно працівники Волинського, Житомирського, Київського та Рівненського обласних управлінь лісового та мисливського господарства, повідомляє в своєму матеріалі "Україна безпорадна проти "бурштинової мафії" сайт телеканалу 24.

За словами екологів, в регіоні видобутку бурштину вже давно настала екологічна криза, яку держава все ще не почала вирішувати.

"Проблема в тому, що нелегальні копачі не дотримуються елементарних правил і технологій, вимиваючи бурштин мотопомпами, що призводить до руйнування дренажних каналів підземних вод", – говорить в матеріалі еколог Петро Тєстов.

Там є такі землі, – продовжує він, – де взагалі не можна проводити ніякий видобуток, навіть легальний, а не те що нелегальний, оскільки популяція і біологічне різноманіття в таких лісах з'явиться тепер не раніше, ніж через сто років.

Досвід сусідньої Польщі, де політики вчасно схаменулися і прийняли ряд законів про бурштинові видобутки, показує: чим раніше почнеться рекультивація територій, тим більше шансів на їх повноцінне відновлення, йдеться в матеріалі.

Згідно з дослідженням аналітичного центру "Агентство журналістики даних", нелегальний видобуток пошкодив території приблизно в 5 тисяч гектарів. Частина з них знаходяться в природно-заповідному фонді. Після видобутку бурштину санкціонованим, кар'єрним способом до можливості повторного насадження лісу має пройти приблизно 4-5 років. Тобто шкода для навколишнього середовища є, але вона може бути мінімізована. У разі нелегального видобутку важко спрогнозувати, за скільки територія відновиться. Дуже важко – це може бути і 5, і 10 років.

Взагалі для українських політиків типово замовчувати екологічні проблеми. Такий підхід існує ще з радянських часів – досить згадати чорнобильську трагедію 1986 року, коли влада до останнього не говорила народу правду і "здалася" тільки під тиском світової громадськості. Та й то лише частково, тому що всієї інформації про аварію на ЧАЕС так і не розповіли, говориться в матеріалі.