Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий "Украинской правды" от командования Воздушных сил ВСУ, полковника Юрия Игната.

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ПВО уничтожило 8 из 17 "Кинжалов"

Юрий Игнат уточнил, что июнь отметился интенсивными ракетными обстрелами Украины со стороны России, в частности активным применением ракет Х-47 М2 "Кинжал". Противовоздушная оборона уничтожила почти половину выпущенных ракет: 8 из 17. Остальные частично не достигли целей или исчезли с радаров.

Всего за июнь силы ПВО Украины ликвидировали:

8 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал"

93 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ

14 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23"

12 крылатых ракет "Калибр"

13 управляемых авиационных ракет Х-59/69

27 крылатых ракет "Искандер-К"

2 453 ударных БпЛА типа Shahed

659 разведывательных БпЛА

1479 БпЛА других типов

Украинская авиация уничтожила в июне более 640 воздушных целей

Кроме работы ПВО, активной оставалась и авиация Воздушных сил. В июне украинская авиация совершила 895 вылетов, в частности:

около 580 вылетов – на истребительное прикрытие;

более 220 вылетов – на огневое поражение и поддержку войск.

По данным командования, авиация Сил обороны уничтожила 646 воздушных целей, а также поразили командные пункты, склады, технику и живую силу врага.