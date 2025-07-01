Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий "Украинской правды" от командования Воздушных сил ВСУ, полковника Юрия Игната.
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ПВО уничтожило 8 из 17 "Кинжалов"
Юрий Игнат уточнил, что июнь отметился интенсивными ракетными обстрелами Украины со стороны России, в частности активным применением ракет Х-47 М2 "Кинжал". Противовоздушная оборона уничтожила почти половину выпущенных ракет: 8 из 17. Остальные частично не достигли целей или исчезли с радаров.
Всего за июнь силы ПВО Украины ликвидировали:
- 8 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал"
- 93 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ
- 14 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23"
- 12 крылатых ракет "Калибр"
- 13 управляемых авиационных ракет Х-59/69
- 27 крылатых ракет "Искандер-К"
- 2 453 ударных БпЛА типа Shahed
- 659 разведывательных БпЛА
- 1479 БпЛА других типов
Украинская авиация уничтожила в июне более 640 воздушных целей
Кроме работы ПВО, активной оставалась и авиация Воздушных сил. В июне украинская авиация совершила 895 вылетов, в частности:
- около 580 вылетов – на истребительное прикрытие;
- более 220 вылетов – на огневое поражение и поддержку войск.
По данным командования, авиация Сил обороны уничтожила 646 воздушных целей, а также поразили командные пункты, склады, технику и живую силу врага.