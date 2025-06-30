Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МИД Андрея Сибигу.

Смотрите также Последствия комбинированного удара по Львовской области спасатели ликвидировали в течение 12 часов

Воздушные атаки по Украине

Глава украинского министерства рассказал, что вместе с коллегой из Германии Вадефулем пересмотрел статистику-презентацию за прошлый год и за период от начала уже этого года с разбивкой по дням по интенсивности российского воздушного террора.

Он рассказал, что эта карта была в 3 цветах – красный, желтый, то есть дни, когда была атака. Желтый – когда удар был наиболее интенсивный с применением значительного количества средств комбинированного удара, это и дроны, это и ракеты разного типа.

Так вот за этот период только два квадратика зеленых, то есть за этот период Украина только дважды не была атакована российскими ракетами и дронами,

– рассказал Сибига.

К слову, в ночь на 30 июня противник в очередной раз атаковал 107-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.