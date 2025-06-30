Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу МЗС Андрія Сибігу.

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Повітряні атаки по Україні

Очільник українського міністерства розповів, що разом з колегою з Німеччини Вадефулем переглянув статистику-презентацію за минулий рік і за період від початку вже цього року з розбивкою по днях щодо інтенсивності російського повітряного терору.

Він розповів, що ця мапа була в 3 кольорах – червоний, жовтий, тобто дні, коли була атака. Жовтий – коли удар був найбільш інтенсивний із застосуванням значної кількості засобів комбінованого удару, це і дрони, це і ракети різного типу.

Так ось за цей період лише два квадратики зелених, тобто за цей період Україна лише двічі не була атакована російськими ракетами та дронами,

– розповів Сибіга.

До слова, у ніч проти 30 червня противник вкотре атакував 107-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.