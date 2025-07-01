Про це повідомляє 24 Канал із посилання на коментар "Української правди" від командування Повітряних сил ЗСУ, полковника Юрія Ігната.

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ППО знищило 8 із 17 "Кинджалів"

Юрій Ігнат уточнив, що червень відзначився інтенсивними ракетними обстрілами України з боку Росії, зокрема активним застосуванням ракет Х-47 М2 "Кинджал". Протиповітряна оборона знищила майже половину випущених ракет: 8 із 17. Решта частково не досягла цілей або зникла з радарів.

Загалом за червень сили ППО України ліквідували:

8 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал"

93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ

14 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23"

12 крилатих ракет "Калібр"

13 керованих авіаційних ракет Х-59/69

27 крилатих ракет "Іскандер-К"

2 453 ударні БпЛА типу Shahed

659 розвідувальних БпЛА

1479 БпЛА інших типів

Українська авіація знищила в червні понад 640 повітряних цілей

Крім роботи ППО, активною залишалася й авіація Повітряних сил. У червні українська авіація здійснила 895 вильотів, зокрема:

близько 580 вильотів – на винищувальне прикриття;

понад 220 вильотів – на вогневе ураження та підтримку військ.

За даними командування, авіація Сил оборони знищила 646 повітряних цілей, а також уразили командні пункти, склади, техніку та живу силу ворога.