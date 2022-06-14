Уничтожили 3 самолета врага: в ВСУ рассказали о героическом бое украинских "призраков"

Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину небо над украинской столицей закрывало "призрак Киева". "Летчик" Воздушных сил ВСУ, поражавший мастерством и чрезвычайно точно ликвидировавший врага.

Как признался спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, "Призрак Киева" – сборный образ летчиков 40-й и 39-й бригад тактической авиации. Об этом он рассказал на брифинге для Media Center Ukraine, передает 24 канал.

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Как сказал Игнат, именно бойцы этих бригад приняли тяжелый удар по защите столицы. Воздушные бои были очень сложны. Силы противника преобладали и иногда составляли 1 к 6 или даже 1 к 10. Но надо учитывать, что боевой дух – это наше первое оружие.

Был случай, когда два наших истребителя Миг-29 взлетели на перехват четырех высокотехнологичных российских истребителей-бомбардировщиков. На радаре показывало 4 точки, которые, разойдясь, превратились в 12. Наши пилоты не растерялись и ушли в бой. Кафиры потеряли 3 самолета,

– подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Один украинский пилот вернулся в базу. А второй – Александр Бринжала – погиб в бою с захватчиками. Светлая память герою!



Майор Александр Бринжала / Фото Командование Воздушных сил ВСУ

Обратим внимание, что российские захватчики боятся оставить весь свой воздушный флот в Украине. Именно поэтому уже около 2 месяцев не залетают на нашу территорию. По словам Игната, ситуация сейчас такова, что противник применяет свою авиацию дистанционно.

"Противник уже примерно 2 месяца не залетает на нашу территорию Украины, которую контролируют ВСУ. Это большой показатель. Зато на временно оккупированную территорию противник все-таки залетает, применяя вертолеты, ударную авиацию", – сообщил Игнат.

Украина была готова к вторжению России

Он подчеркнул, что 8 лет Украина готовилась к вероятному нападению России на Украину.

"Мы просчитывали риски и понимали планы захватчиков. Все надеялись, что удастся избежать конфликта. Но он произошел, и Воздушные силы были к этому готовы. За считанные минуты после нападения приняли решение о выводе из-под удара основной части авиации, личного состава. В общем. удалось спасти основной боевой потенциал Воздушных сил от его уничтожения», – добавил представитель ВВС.

Именно к этому стремилась Россия, ведь уничтоженные Воздушные силы Украины означали бы полный контроль страны-агрессоры над небом.

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