Уничтожили наголову командный пункт, узел связи, эшелон танков, – Арестович об успехах ВСУ

Приблизительно неделю у Украины не было информации об удачном накрытии целей в российском тылу. Однако 29 и 30 мая ситуация резко изменилась.

Об этом сообщил внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE", передает 24 канал. Он отметил, что у украинских военных определенное время не было возможности наносить мощные ответные удары.

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"Накрыли командный пункт под Изюмом, командный узел связи в Лимане (уничтожен дотла), накрыли 2 колонны российских войск в Херсонской области и эшелон российских танков. Также было хорошее попадание в Донецкой области", – рассказал Арестович.

Противостояние на Донбассе

За 30 мая российские убийцы совершили 8 атак на Востоке Украины. Однако защитникам удалось отразить их. Оккупанты применяют артиллерию, авиацию, реактивные системы залпового огня, танки и минометы разных систем. Они атакуют мирных людей и разрушают гражданскую инфраструктуру.

Украинские военные ликвидировали живую силу оккупантов, танк, 4 артиллерийские системы и 5 бронированных боевых машин. Кроме этого, подразделениям Противовоздушной обороны удалось уничтожить крылатую ракету Х-59МК.

Заметьте ВСУ поджаривают оккупантов в Донецкой области благодаря реактивной артиллерии

Работа воздушных сил

Ударная авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 30 мая атаковала оккупационные войска и уничтожила скопления бронированной техники и живую силу российских убийц. Также защитники уложили по складам боеприпасов.

В общей сложности штурмовики и бомбардировщики с помощью прикрытия истребителей совершили примерно 10 авианалетов на позиции россиян. В частности, в Донецкой области ликвидировали авиационную ракету класса "воздух-поверхность" – Х-59МК. Также есть успех в Одесской области. Там уничтожили крылатую ракету Х-22. Ее боевая часть весит примерно тонну.

Освобожденное село в Херсонской области

Украинские защитники совершили контрнаступление в Николаевке Херсонской области. Оккупанты, пытавшиеся закрепиться, понесли значительные потери и отступили. В Генеральном штабе ВСУ отметили, что захватчики начали паниковать из-за своего бегства с позиции.

Обратите внимание – успех украинских защитников в Херсонской области: смотрите видео