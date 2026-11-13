Уничтожили пикап и разрушили укрытие: пограничники бригады "Форпост" накрыли врага

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Adv

популярные видео

Каковы подробности?

Аэроразведка подразделения своевременно зафиксировала перемещение живой силы противника между позициями. После передачи точных координат бойцы нанесли огневой удар, не дав захватчикам закрепиться на рубеже.

В результате серии попаданий оккупационные войска понесли существенные потери среди личного состава. Российские военные также полностью утратили важную точку дислокации, которую обустроили для ведения наблюдения.

Пограничники бригады "Форпост" накрыли пехоту оккупантов: смотрите видео

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, как бойцы подразделения СТРИКС 4-го пограничного отряда уничтожили вражеский склад горючего и вооружения на Южно-Слобожанском направлении.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, операторы беспилотников подразделения Prime на Северо-Слобожанском направлении сожгли 12 автомобилей и два квадроцикла противника.