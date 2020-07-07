Уничтожить украинскую власть и забрать Донбасс: российская партия Прилепина перед выборами
Несмотря на официальные заявления России, что они не претендуют на территории суверенных государств, российские политические партии утверждают обратное. Аннексии Крыма им оказалось мало. После оккупации части Донецкой и Луганской областей они теперь хотят и их вхождения в состав России.
На этот раз с таким предложением выступила партия "За правду", лидером которой является Захар Прилепин. Об Украине и оккупированных Россией территориях есть немало упоминаний в предвыборной программе партии.
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Об Украине
Уже во втором разделе программы партии Украина вынесена в отдельный подпункт, который называется "Украина – общая судьба", В нем указывается, что в Украине "русофобский и националистический режим", а партия будет делать все возможное для его уничтожения.
Пока существует этот режим, украинское государство останется плацдармом для информационной и других видов войны против России, вплоть до прямой военной агрессии. Украинское государство с таким правящим режимом Россию не устраивает. Мы будем бороться до полного его уничтожения. Наша задача заключается в дезинтеграции этого государства и добровольном вхождении украинских областей с преимущественно русскоязычным и русским населением в состав России,
– откровенно заявляют в партии.
В партии убеждены, что только в составе России Украина способна на "глобальные победы".
Об оккупированных территориях
Не забыли в партии "За правду" и об оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Как и других территориях соседних государств, которые оккупировала Россия с помощью своей армии. Так называемые "ДНР" и "ЛНР" предлагают официально признать, после чего включить в состав России. Правда, после референдума на этих территориях.
Стоящее Кто для Киева украинцы, получившие российские паспорта на оккупированных территориях
Кроме украинских земель, речь идет об оккупированных Приднестровье в Молдове и Абхазии и Южной Осетии в Грузии.
"Россия имеет право на возвращение своих исторических земель, осуществляя пропагандистские, экономические, а в случае угрозы для наших соотечественников и друзей – военные действия для возвращения территорий в лоно российского государства", – говорится в заявлении партии.
Однако бывших стран СССР и Российской империи представителям этой партии мало. Поэтому они считают, что войти в состав России могут даже те государства, где на референдуме 75% людей проголосует за вход в РФ.
Что стоит знать о партии "За правду" и Захаре Прилепине
- Партия "За правду" была создана только в начале 2020 года. В мае ее внесли в список российского Минюста, что дает ей право участвовать в выборах. Среди них местные выборы в сентябре 2020 года и выборы в российскую Госдуму в 2021 году.
- Партию "За правду" в России связывают с Кремлем. Ее создали для того, чтобы показать якобы существующую политическую конкуренцию во время выборов. Развитию партии в регионах активно помогают местные чиновники.
- Лидером партии является Захар Прилепин. Он активный участник боев на Донбассе на стороне российских оккупантов. На учредительном съезде партии "За правду", кроме него, были и другие сторонники оккупационной власти – актеры Иван Охлобыстин и Стивен Сигал, музыканты Юлия Чичерина и Вадим Самойлов. Хватало там и активных участников войны на Донбассе на стороне российских войск.