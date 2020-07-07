Несмотря на официальные заявления России, что они не претендуют на территории суверенных государств, российские политические партии утверждают обратное. Аннексии Крыма им оказалось мало. После оккупации части Донецкой и Луганской областей они теперь хотят и их вхождения в состав России.

На этот раз с таким предложением выступила партия "За правду", лидером которой является Захар Прилепин. Об Украине и оккупированных Россией территориях есть немало упоминаний в предвыборной программе партии.

В то же время Все закончится печально, – в России угрожают Украине из-за военной конфронтации на море

Об Украине

Уже во втором разделе программы партии Украина вынесена в отдельный подпункт, который называется "Украина – общая судьба", В нем указывается, что в Украине "русофобский и националистический режим", а партия будет делать все возможное для его уничтожения.

Пока существует этот режим, украинское государство останется плацдармом для информационной и других видов войны против России, вплоть до прямой военной агрессии. Украинское государство с таким правящим режимом Россию не устраивает. Мы будем бороться до полного его уничтожения. Наша задача заключается в дезинтеграции этого государства и добровольном вхождении украинских областей с преимущественно русскоязычным и русским населением в состав России,

– откровенно заявляют в партии.

В партии убеждены, что только в составе России Украина способна на "глобальные победы".

Об оккупированных территориях

Не забыли в партии "За правду" и об оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Как и других территориях соседних государств, которые оккупировала Россия с помощью своей армии. Так называемые "ДНР" и "ЛНР" предлагают официально признать, после чего включить в состав России. Правда, после референдума на этих территориях.

Стоящее Кто для Киева украинцы, получившие российские паспорта на оккупированных территориях

Кроме украинских земель, речь идет об оккупированных Приднестровье в Молдове и Абхазии и Южной Осетии в Грузии.

"Россия имеет право на возвращение своих исторических земель, осуществляя пропагандистские, экономические, а в случае угрозы для наших соотечественников и друзей – военные действия для возвращения территорий в лоно российского государства", – говорится в заявлении партии.

Стоит отметить, что похожее мнение о возвращении "своих исторических земель" недавно высказал и президент России Владимир Путин. У него были претензии к бывшим советским республикам, которые якобы во время пребывания в СССР получили "подарки" в виде "традиционно российских исторических территорий", с которыми вышли из Союза.

Однако бывших стран СССР и Российской империи представителям этой партии мало. Поэтому они считают, что войти в состав России могут даже те государства, где на референдуме 75% людей проголосует за вход в РФ.

Что стоит знать о партии "За правду" и Захаре Прилепине