Попри офіційні заяви Росії, що вони не претендують на території суверенних держав, російські політичні партії твердять протилежне. Анексії Криму їм виявилося мало. Після окупації частини Донецької та Луганської областей, вони тепер хочуть і їх входження в склад Росії.

Цього разу з такою пропозицією виступила партія "За правду", лідером якої є Захар Прилєпін. Про Україну та окуповані Росією території є чимало згадок в передвиборчій програмі партії.

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Про Україну

Вже в другому розділі програми партії Україні виділено окремий підпункт, який називається "Україна – спільна доля", В ньому вказується, що в Україні "русофоюсткй та націоналістичний режим", а партія буде робити все можливе для його знищення.

Поки існує цей режим, українська держава залишиться плацдармом для інформаційної та інших видів війни проти Росії, аж до прямої військової агресії. Українська держава з таким правлячим режимом Росію не влаштовує. Ми будемо боротися до повного його знищення. Наше завдання полягає в дезінтеграції цієї держави та добровільне входження українських областей з переважно російськомовним і російським населенням до складу Росії,

– відверто заявляють у партії.

У партії переконані, що лише у складі Росії Україна здатна на "глобальні перемоги".

Про окуповані території

Не забули в партії "За правду" і про окуповані території Донецької та Луганської областей. Як і інші території сусідніх держав, які окупувала Росія за допомогою своєї армії. Так звані "ДНР" та "ЛНР" пропонують офіційно визнати, після чого включили в склад Росії. Правда після референдуму на цих територіях.

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Окрім українських земель, мова йде про окуповані Придністров'я у Молдові та Абхазію і Південну Осетію в Грузії.

"Росія має право на повернення своїх історичних земель, здійснюючи пропагандистські, економічні, а в разі загрози для наших співвітчизників і друзів – військові дії для повернення територій в лоно російської держави", – йдеться в заяві партії.

Варто відзначити, що схожу думку про повернення "своїх історичних земель" нещодавно висловив і президент Росії Володимир Путін. У нього були претензії до колишніх радянських республік, які нібито під час перебування в СРСР отримали "подарунки" у вигляді " традиційно російських історичних територій" , з якими вийшли з Союзу.

Однак колишніх країн СРСР та Російської імперії представникам цієї партії мало. Тому вони вважають, що увійти до складу Росії можуть навіть ті держави, де на референдумі 75% людей проголосує за вхід до РФ.

Що варто знати про партію "За правду" та Захара Прилєпіна

Партія "За правду" була створена лише на початку 2020 року. У травні її внесли в список російського Мін'юсту, що лає їй право брати участь у виборах. Серед них місцеві вибори у вересні 2020 року та вибори до російської Держдуми в 2021 році.

Партію "За правду" в Росії пов'язують з Кремлем. Її створили для того, щоб показати нібито наявну політичну конкуренцію під час виборів. У розбудові партії в регіонах активно допомагають місцеві чиновники.