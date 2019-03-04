12:36
4 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
      Вєсті Кремля
      20:49, 2 марта
      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
      Вєсті.UA
      18:51, 2 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Уникальная история: в Черкасской ОТО отказались от государственных денег

      51 Читати новину українською

      В Черкасской области объединенная территориальная община (ОТО) отказалась от государственных денег. По их словам, они в состоянии сами себя обеспечить. В Еркивской ОТО полностью бесплатная медицина, образование и питание в школах. Там даже создали собственную пожарную службу, что обслуживает весь район.

      Бесплатной медицина стала после того, как три села – Ерки, Радчиха и Зализнячка – объединились в ОТО. Кроме государственной программы "Доступные лекарства" здесь приняли и местные, чтобы люди могли получать бесплатные лекарства.

      Читайте также: Первая ОТО в Украине через аукцион продает права на аренду земли: что об этом известно

      Реформы коснулись и образования. В школах отменили родительские взносы на ремонт, закупку техники и шторы. Ежегодно на это из бюджета общины выделяют миллион гривен. Бесплатно ученики посещают почти три десятка кружков и музыкальную школу.

      єрківська
      Бесплатные стоматологические услуги

      єрківська отг

      Собственная пожарная служба

      Объединенную общину здесь создали в 2015 году. Получили заброшенные учебные заведения, амбулатория была на грани закрытия. Не было денег даже на ремонт дорог и вывоз мусора. Теперь же бюджет ОТО составляет 30 миллионов гривен. Его наполняют благодаря налогам от элеватора и нескольких небольших предприятий. Эти деньги раньше отдавали в район, оставаясь ни с чем.

      школа єрківська
      Бесплатные кружки для детей в школе

      До объединения это был бюджет "проедания", так как этих средств хватало только на заработную плату. Мы приняли решение на сессии – ежемесячно из нашего бюджета выделять примерно 20 тысяч гривен для разных видов помощи кому-то на лечение или операцию, кому-то у кого сложные жизненные обстоятельства. В общем это примерно три миллиона в год,
      пояснил председатель Еркивского ОТО Леонид Полевой.

      Сейчас Еркивская ОТО ежегодно отдает более двух миллионов гривен в госбюджет. В государственной же помощи уже не нуждается. В планах строительство водопровода и создания поля солнечных батарей.

      Сколько объединенных территориальных общин существует в Украине?За 4 года работы в Украине реформы децентрализации уже сформированы 874 общины. Больше всего общин – 56 создали на Житомирщине. Зато на Закарпатье сформировали только 6 ОТО. Завершить реформу планируют через год, в планах создание еще около четырехсот общин.

      Выполнить этот план могли бы и быстрее, но процесс тормозят райгосадминистрации, которые не хотят терять полномочий. Потому общины на прямую руководят учреждениями образования, здравоохранения, занимающихся социальными и молодежными программами, а РГА в идеале должны выполнять лишь функцию координации. В Кабмине уже пообещали разобраться с ситуацией. Ведь по закону о децентрализации завершить процесс должны в 2020 году.

      blog_ava
      Главные новости 3 марта: задержание архиепископа ПЦУ в Крыму и митинг под домом Гладковского
      сегодня
      1557
      Теги: Новости Украины Деньги Новости Черкасс Децентрализация Бюджет Образование
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      В СССР жилось лучше?
      сегодня , 12:00 В СССР жилось лучше?
      Ян Валетов 431
      Украинский Beatles и при чем здесь Ани Лорак: малоизвестные факты о Ивасюке
      сегодня , 11:49 Украинский Beatles и при чем здесь Ани Лорак: малоизвестные факты о Ивасюке
      Юліана Вінтюк 1469
      Российские ракеты угрожают Европе, но и китайские угрожают России, – минобороны Германии
      сегодня , 10:09 Российские ракеты угрожают Европе, но и китайские угрожают России, – минобороны Германии
      162
      Вымученная победа "Шахтера", потеря "Динамо", львовское дерби: главные итоги 20-го тура УПЛ
      сегодня , 09:18 Вымученная победа "Шахтера", потеря "Динамо", львовское дерби: главные итоги 20-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця 227
      Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике
      3 марта , 23:00 Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике
      Сергій Фурса 652
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество
       31 августа 2016 , 17:23 1
      Известный полузащитник рассказал, как Шуфрич кинул его на 9 миллионов гривен
       9 августа 2018 , 14:00
      С начала года патрульные составили 56 тыс. протоколов за пьянку за рулем
       9 августа 2018 , 16:29
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук