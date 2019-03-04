Уникальная история: в Черкасской ОТО отказались от государственных денег

В Черкасской области объединенная территориальная община (ОТО) отказалась от государственных денег. По их словам, они в состоянии сами себя обеспечить. В Еркивской ОТО полностью бесплатная медицина, образование и питание в школах. Там даже создали собственную пожарную службу, что обслуживает весь район.

Бесплатной медицина стала после того, как три села – Ерки, Радчиха и Зализнячка – объединились в ОТО. Кроме государственной программы "Доступные лекарства" здесь приняли и местные, чтобы люди могли получать бесплатные лекарства.

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Реформы коснулись и образования. В школах отменили родительские взносы на ремонт, закупку техники и шторы. Ежегодно на это из бюджета общины выделяют миллион гривен. Бесплатно ученики посещают почти три десятка кружков и музыкальную школу.



Бесплатные стоматологические услуги

Собственная пожарная служба

Объединенную общину здесь создали в 2015 году. Получили заброшенные учебные заведения, амбулатория была на грани закрытия. Не было денег даже на ремонт дорог и вывоз мусора. Теперь же бюджет ОТО составляет 30 миллионов гривен. Его наполняют благодаря налогам от элеватора и нескольких небольших предприятий. Эти деньги раньше отдавали в район, оставаясь ни с чем.



Бесплатные кружки для детей в школе

До объединения это был бюджет "проедания", так как этих средств хватало только на заработную плату. Мы приняли решение на сессии – ежемесячно из нашего бюджета выделять примерно 20 тысяч гривен для разных видов помощи – кому-то на лечение или операцию, кому-то у кого сложные жизненные обстоятельства. В общем это примерно три миллиона в год,

– пояснил председатель Еркивского ОТО Леонид Полевой.

Сейчас Еркивская ОТО ежегодно отдает более двух миллионов гривен в госбюджет. В государственной же помощи уже не нуждается. В планах строительство водопровода и создания поля солнечных батарей.

Сколько объединенных территориальных общин существует в Украине?За 4 года работы в Украине реформы децентрализации уже сформированы 874 общины. Больше всего общин – 56 – создали на Житомирщине. Зато на Закарпатье сформировали только 6 ОТО. Завершить реформу планируют через год, в планах создание еще около четырехсот общин.



Выполнить этот план могли бы и быстрее, но процесс тормозят райгосадминистрации, которые не хотят терять полномочий. Потому общины на прямую руководят учреждениями образования, здравоохранения, занимающихся социальными и молодежными программами, а РГА в идеале должны выполнять лишь функцию координации. В Кабмине уже пообещали разобраться с ситуацией. Ведь по закону о децентрализации завершить процесс должны в 2020 году.