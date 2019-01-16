Первая ОТО в Украине через аукцион продает права на аренду земли: что об этом известно

Белозерская объединенная территориальная община Черкасской области первой в Украине начала продажу прав на аренду земли через электронный аукцион.

Торги состоятся через электронный аукцион Минюста СЕТАМ. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении 24 канала.

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16 января был подписан соответствующий договор о реализации прав аренды сельскохозяйственных земель на электронной площадке OpenMarketLand.

Таким образом Белозерская объединенная территориальная община Черкасской области стала первой в Украине ОТГ, которая осуществит продажу переданных им в пользование прав аренды на землю.

Что такое СЕТАМ?

Это система электронных торгов, созданная Министерством юстиции Украины для содействия реализации государственной политики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц.



Аукцион работает по всей территории Украины с 2014 года.

Первые аукционы по продаже прав на аренду земли в Украине состоялись в октябре прошлого года.

По данным Минюста, в 2018-м на платформе OpenMarket было проведено 179 земельных аукционов на общую сумму более 14,6 миллионов гривен.

Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за продление запрета (моратория) на продажу земли в Украине до 2020 года.



Однако сразу после этого голосования в Раде было зарегистрировано постановление об отмене результатов голосования, поскольку оно происходило с кнопкодавством. Из-за этого постановления продление моратория, за которое проголосовали нардепы, должно вступить в силу не ранее 20 января 2019 года.

Что сейчас происходит с рынком земли в Украине?

На сегодня в Украине действует запрет на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель.



Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.



Мораторий прекратит действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи такой земли.