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      Первая ОТО в Украине через аукцион продает права на аренду земли: что об этом известно

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      Права на аренду земли в Украине можно приобрести через электронные торги
      Права на аренду земли в Украине можно приобрести через электронные торги / unsplash.com

      Белозерская объединенная территориальная община Черкасской области первой в Украине начала продажу прав на аренду земли через электронный аукцион.

      Торги состоятся через электронный аукцион Минюста СЕТАМ. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении 24 канала.

      Читайте также: Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли

      16 января был подписан соответствующий договор о реализации прав аренды сельскохозяйственных земель на электронной площадке OpenMarketLand.

      Таким образом Белозерская объединенная территориальная община Черкасской области стала первой в Украине ОТГ, которая осуществит продажу переданных им в пользование прав аренды на землю.

      Что такое СЕТАМ?
      Это система электронных торгов, созданная Министерством юстиции Украины для содействия реализации государственной политики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц.

      Аукцион работает по всей территории Украины с 2014 года.

      Первые аукционы по продаже прав на аренду земли в Украине состоялись в октябре прошлого года.

      По данным Минюста, в 2018-м на платформе OpenMarket было проведено 179 земельных аукционов на общую сумму более 14,6 миллионов гривен.

      Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за продление запрета (моратория) на продажу земли в Украине до 2020 года.

      Однако сразу после этого голосования в Раде было зарегистрировано постановление об отмене результатов голосования, поскольку оно происходило с кнопкодавством. Из-за этого постановления продление моратория, за которое проголосовали нардепы, должно вступить в силу не ранее 20 января 2019 года.

      Что сейчас происходит с рынком земли в Украине?
      На сегодня в Украине действует запрет на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель.

      Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.

      Мораторий прекратит действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи такой земли.

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Министерство юстиции Аукцион Оренда земли Рынок земли Децентрализация
      Источник: 24 Канал
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