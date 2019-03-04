Унікальна історія: на Черкащині ОТГ відмовилась від державних грошей

На Черкащині об'єднана територіальна громада (ОТГ) відмовилась від державних грошей. За їхніми словами, вони в змозі самі себе забезпечити. У Єрківській ОТГ повністю безкоштовна медицина, освіта та харчування у школах. Там навіть створили власну пожежну службу, яка обслуговує весь район.

Безкоштовною медицина стала після того, як три села – Єрки, Радчиха та Залізнячка – об'єднались в ОТГ. Крім державної програми "Доступні ліки" тут прийняли й місцеву, щоб люди могли отримувати безкоштовні ліки.

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Реформи торкнулися й освіти. У школах скасували батьківські внески на ремонти, закупівлю техніки та штори. Щороку на це із бюджету громади виділяють мільйон гривень. Безоплатно учні відвідують майже три десятки гуртків та музичну школу.



Безкоштовні стоматологічні послуги



Власна пожежна служба

Об'єднану громаду тут створили у 2015 році. Отримали занедбані навчальні заклади, амбулаторія була на межі закриття. Не було грошей навіть на ремонт доріг та вивіз сміття. Тепер же бюджет ОТГ складає 30 мільйонів гривень. Його наповнюють завдяки податкам від елеватора та кількох невеликих підприємств. Ці гроші раніше віддавали у район, лишаючись ні з чим.



Безкоштовні гуртки для дітей у школі

До об'єднання це був бюджет "проїдання", бо цих коштів вистачало тільки на заробітну плату. Ми прийняли рішення на сесії – щомісячно з нашого бюджету виділяти приблизно 20 тисяч гривень для різних видів допомоги – комусь на лікування чи операцію, комусь у кого складні життєві обставини. Загалом це приблизно трьох мільйонів у рік,

– пояснив голова Єрківської ОТГ Леонід Польовий.

Зараз Єрківська ОТГ щороку віддає понад два мільйони гривень у держбюджет. Державної ж допомоги уже не потребують. У планах будівництво водопроводу та створення поля сонячних батарей.

Скільки об'єднаних територіальних громад існує в Україні? За 4 роки роботи в Україні реформи децентралізації вже сформовано 874 громад. Найбільше громад – 56 – створили на Житомирщині. Натомість на Закарпатті сформували лише 6 ОТГ. Завершити реформу планують за рік, у планах створення ще близько чотирьохсот громад.



Виконати цей план могли б і швидше, але процес гальмують райдержадміністрації, які не хочуть втрачати повноважень. Бо громади на пряму керують закладами освіти, охорони здоров'я, опікуються соціальними та молодіжними програмами, а РДА в ідеалі мають виконувати лиш функцію координації. В Кабміні вже пообіцяли розібратись із ситуацією. Адже згідно із законом про децентралізацію завершити процес повинні 2020 року.