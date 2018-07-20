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Уникальное явление: ученые нашли застывшую змею, которой 99 миллионов лет

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Находка ученых
Находка ученых

В Мьянме ученые нашли ребенка змеи, которое застыло в янтаре. Уникальной находке 99 миллионов лет.

Об этом сообщает ВВС.

Найденное пресмыкающееся жило на территории современной Юго-Восточной Азии во времена динозавров.

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Как отмечают ученые, подобные окаменелости является большой редкостью. При этом, по словам преподавателя Альбертского университета в Канаде Майкла Калдуэлл, это первый случай, когда они наткнулись на детеныша змеи.

В куске янтаря ученые нашли детеныша змеи, у которого 97 позвонков, к которым прикреплены ребра. Голова пресмыкающегося отсутствует. Ученые изучили кости змеи с помощью синхротрона – мощного рентгеновского аппарата – и сравнили их с современными змеями.

Они пришли к выводу, что почти за 100 миллионов лет анатомические особенности змеиного позвоночника изменились незначительно.

Этот вид змей существовал десятки миллионов лет, но в конце концов вымер.

Нашли остатки змееныша, которым 99 миллионов лет

Теги: наука История
Источник: 24 Канал
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