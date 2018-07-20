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Унікальне явище: науковці знайшли застиглу змію, якій 99 мільйонів років

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Знахідка науковців
Знахідка науковців

У М’янмі науковці знайшли дитя змії, яке застигло у бурштині. Унікальній знахідці 99 мільйонів років.

Про це повідомляє ВВС.

Віднайдений плазун жив на території сучасної Південно-Східної Азії за часів динозаврів.

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Як зазначають науковці, подібні скам'янілості є величезною рідкістю. При цьому, за словами викладача Альбертського університету в Канаді Майкла Калдуелла, це перший випадок, коли вони натрапили на дитинча змії.

У шматку бурштину науковці знайшли дитинча змії, у якого 97 хребців, до яких прикріплені ребра. Голова плазуна відсутня. Вчені вивчили кістки змії за допомогою синхротрона – потужного рентгенівського апарату – і порівняли їх з сучасними зміями.

Вони прийшли до висновку, що майже за 100 мільйонів років анатомічні особливості зміїного хребта змінилися незначно.

Цей вид змій існував десятки мільйонів років, але врешті-решт вимер.

Знайшли рештки змієня, яким 99 мільйонів років

Теги: Історія наука
Джерело: 24 Канал
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