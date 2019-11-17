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      Уникального трехрогого оленя заметили в США: интересное фото

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      Уникальный трехрогий олень живет в США / Фото из Facebook

      Американец во время прогулки по лесу в штате Мичиган случайно встретил трехрогого оленя. Специалисты убеждают, это животное – уникальное и "одно на миллион".

      Фотографию трехрогого оленя сделал 75-летний Стив Линдберг и опубликовал в своем фейсбуке. Мужчина на пенсии, поэтому в свободное время он занимается любительской фотоохотой.

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      Во время одной из последних прогулок Стив заметил речную выдру, которая лакомилась рыбой на льду. Мужчина сделал фотографию и был убежден, что "свое фото дня уже получил".

      Однако, когда пенсионер возвращался со своей собакой к машине, заметил необычного оленя. Однако, что животное трехрогое – американец заметил только дома, когда просматривал фотографии на компьютере.

      У меня есть тысячи фото белохвостого оленя, но я сразу понял: у этого что-то не так с рогами. Да он же трехрогий! Я никогда раньше такого не видел,
      – отметил мужчина.

      Фотография собрала немалое количество лайков и даже привлекла внимание общественности. По словам специалистов, таких оленей – "один на миллион".


      В США заметили трехрогого оленя

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости США Мир животных
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